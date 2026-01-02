Betty Boop, Pluto y Nancy Drew: las figuras que quedarán sin copyright a partir de 2026

A partir de 2026, varios personajes y obras clásicas de la cultura popular quedarán libres de derechos de autor, lo que significa que podrán ser utilizados sin restricciones legales, al entrar oficialmente al dominio público tras cumplirse el plazo establecido por la ley.

Entre los nombres que más han llamado la atención se encuentran “Betty Boop”, uno de los personajes animados más icónicos del siglo XX; “Pluto”, el famoso perro del universo Disney en sus primeras versiones; y “Nancy Drew”, la emblemática detective juvenil de la literatura.

Betty Boop será una de las figuras icónicas que entrarán al dominio público en 2026./ RS

Este cambio ocurre porque las obras creadas en 1929 cumplen el periodo de protección de derechos de autor vigente en Estados Unidos, que actualmente es de 95 años desde su publicación, lo que abre la puerta a su libre uso a partir del siguiente año.

La entrada al dominio público no significa la desaparición de las versiones modernas de estos personajes, sino que las primeras versiones originales podrán ser reinterpretadas, adaptadas o reutilizadas sin infringir la ley.

¿Qué significa que un personaje quede en dominio público?

Cuando una obra entra al dominio público, cualquier persona puede reproducirla, adaptarla, transformarla o comercializarla sin pagar regalías ni solicitar permisos, siempre que se respete la versión específica que ya no está protegida.

Esto ha dado pie, en años recientes, a nuevas películas, libros, cómics y productos inspirados en personajes clásicos que han perdido su copyright, generando tanto interés creativo como debate entre fans.

Pluto quedará libre de derechos en sus primeras versiones originales a partir de 2026./ RS

Qué se puede y qué no se puede hacer

Aunque “Betty Boop”, “Pluto” y “Nancy Drew” quedarán libres en sus versiones originales, las versiones posteriores, rediseños o adaptaciones modernas seguirán protegidas, por lo que no todo el material asociado a estos personajes podrá utilizarse sin restricciones.

Especialistas señalan que este tipo de liberaciones impulsa la creatividad y la reinterpretación cultural, pero también exige conocer con precisión qué elementos están permitidos para evitar conflictos legales.