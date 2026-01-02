Así será la Generación Beta, los nacidos entre 2025 y 2039

Desde este 2 de enero, los niños que nazcan a partir de ahora pasan a formar parte de un nuevo grupo demográfico conocido como Generación Beta, una cohorte que abarca a quienes nacen entre 2025 y 2039 y que, de acuerdo con investigadores, crecerá en un entorno profundamente influido por la tecnología y la inteligencia artificial.

Los nacidos entre 2025 y 2039 forman parte de la llamada Generación Beta./ Pixabay

El término Generación Beta ha sido propuesto por especialistas en demografía y cultura popular para identificar a la generación que sucede a la Generación Alfa, marcando una nueva etapa en la clasificación generacional utilizada para analizar cambios sociales, culturales y tecnológicos.

A diferencia de generaciones anteriores, la Generación Beta llegará a un mundo donde la digitalización será prácticamente total, con herramientas basadas en inteligencia artificial integradas desde la educación hasta la vida cotidiana, lo que podría transformar la forma en que aprenden, se comunican y se relacionan.

Los investigadores advierten que esta generación no solo será usuaria de tecnología, sino que crecerá inmersa en sistemas automatizados, asistentes inteligentes y entornos virtuales que influirán directamente en su desarrollo cognitivo y social.

Especialistas señalan que la Generación Beta crecerá en un entorno dominado por la tecnología y la inteligencia artificial./ Pixabay

¿Qué distingue a la Generación Beta de otras generaciones?

La principal diferencia de la Generación Beta radica en que no conocerá un mundo previo a la inteligencia artificial avanzada. Mientras generaciones anteriores se adaptaron progresivamente a la tecnología, los Beta nacerán en un entorno donde la IA ya es parte estructural de la vida diaria.

Además, se prevé que enfrenten retos globales como el cambio climático, transformaciones laborales y nuevas dinámicas familiares, factores que marcarán su forma de ver el mundo y su papel en la sociedad.

La Generación Beta sucede a la Generación Alfa dentro de la clasificación demográfica./ Pixabay

Así se dividen las generaciones hasta ahora

Hasta el momento, los especialistas reconocen varias generaciones que ayudan a entender los cambios históricos y culturales:

La Generación Alfa (2010-2024) es considerada la primera del siglo XXI, creciendo con tecnología avanzada y el inicio de la inteligencia artificial en la vida cotidiana.

La Generación Z (1997-2009) está formada por nativos digitales que nunca conocieron un mundo sin internet.

Los Millennials o Generación Y (1981-1996) fueron testigos del cambio de milenio y la revolución digital.

La Generación X (1965-1980) creció con la llegada de las computadoras personales.

Los Baby Boomers (1946-1964) nacieron durante el auge económico posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La Generación Silenciosa (1928-1945) se desarrolló durante la reconstrucción de la posguerra.

Finalmente, la Generación Grandiosa (1901-1927) vivió eventos clave como la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.

La llegada de la Generación Beta marca el inicio de una nueva etapa generacional, en la que la tecnología, la inteligencia artificial y los cambios globales definirán el rumbo de quienes apenas comienzan a llegar al mundo.