LeBron James "se declara" en bancarrota; asegura solo tener un par de miles en el banco

LeBron James volvió a sorprender con una declaración polémica. En una entrevista con Complex, el alero de Los Angeles Lakers negó los rumores que circulan en internet sobre su millonaria fortuna. Según el propio jugador, las cifras publicadas sobre su patrimonio están “totalmente equivocadas”.

“Eso es mentira (sobre mi fortuna). Está mal. Es mucho menos. Muchísimo menos. Hay un par de miles (de dólares) en mi banco. Eso es todo lo que tengo”, señaló James entre risas.

LeBron James | AP

“Todo lo que tengo es gratis”

El cuatro veces campeón de la NBA explicó que la mayoría de las cosas que utiliza en su día a día no le cuestan nada, ya que marcas y patrocinadores se las entregan sin cargo.

“¿Ves mi anillo de bodas? Me salió gratis. ¿Mi sombrero? Gratis. ¿Mi gorra? Gratis. Tengo cosas gratis para cualquier necesidad. No tengo dinero”, agregó.

LeBron James y su imagen pública

Aunque la revista Forbes ha estimado que LeBron James posee una fortuna superior a los mil millones de dólares gracias a contratos deportivos, negocios e inversiones, el jugador prefirió ironizar con el tema y restarle importancia al dinero.

LeBron James | AP