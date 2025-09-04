¿Cuándo inicia la temporada de Capitanes en la NBA G-League?

Capitanes de la Ciudad de México no tuvo el desempeño esperado en la campaña anterior, por lo que los aficionados al deporte ráfaga quieren ver una mejoría en el equipo. Por medio de un comunicado de prensa, el equipo de básquetbol de la NBA G-League lanzó el inicio de su Temporada Regular y el Tip-Off Tournament.

"Capitanes inicia el Tip-Off Tournament de visita enfrentando a Memphis Hustle el 8 de noviembre en Landers Center, mientras que el primer partido de Capitanes en la Arena CDMX será el domingo 16 de noviembre a las 6:00 pm ante Oklahoma City Blue", se puede leer en el comunicado.

Capitanes CDMX | IMAGO7

¿Qué es el Tip-Off Tournament?

Con un formato similar al de la NCAA, el Tip-Off - o Salto Inicial- servirá para que los equipos de la NBA G-League se preparen de manera más sólida para la Temporada Regular. De igual forma, la campaña dará inicio el 27 de diciembre, tras los 16 juegos del Tip-Off.

Fechas importante para Capitanes:

Tip-Off G League: 8 de noviembre Capitanes vs Memphis Hustle

Opening Night en México: 16 de noviembre Oklahoma City Blue vs Capitanes (Arena CDMX)

Cierre de Tip-Off Tournament en casa: 8 y 10 de diciembre - Austin vs Capitanes

Winter Showcase: 19 al 22 de diciembre

Inicio de temporada regular: 27 de diciembre - Capitanes vs Austin (visita)

Primer juego de 2026 en casa: 4 de enero - Texas Legends vs Capitanes

Visita de Warriors a México: 9 y 11 de enero - Santa Cruz Warriors vs Capitanes

Visita de Vipers a México: 13 y 14 de enero - RGV Vipers vs Capitanes

Visita de Remix a México: 1 y 3 de febrero - Rip City Remix vs Capitanes

All-Star Break: 13 al 18 de febrero

Última serie en casa: 15 y 16 de marzo - Memphis Hustle vs Capitanes

