¿Cuándo inicia la temporada de Capitanes en la NBA G-League?

El quinteto de la Ciudad de México comenzará su andar en la Arena CDMX el 16 de noviembre de 2025

Emiliano Arias Pacheco
4 de Septiembre de 2025
¿Cuándo inicia la temporada de Capitanes en la NBA G-League?
Capitanes CDMX | IMAGO7

Capitanes de la Ciudad de México no tuvo el desempeño esperado en la campaña anterior, por lo que los aficionados al deporte ráfaga quieren ver una mejoría en el equipo. Por medio de un comunicado de prensa, el equipo de básquetbol de la NBA G-League lanzó el inicio de su Temporada Regular y el Tip-Off Tournament.

"Capitanes inicia el Tip-Off Tournament de visita enfrentando a Memphis Hustle el 8 de noviembre en Landers Center, mientras que el primer partido de Capitanes en la Arena CDMX será el domingo 16 de noviembre a las 6:00 pm ante Oklahoma City Blue", se puede leer en el comunicado.

Capitanes CDMX | IMAGO7
Capitanes CDMX | IMAGO7

¿Qué es el Tip-Off Tournament?

Con un formato similar al de la NCAA, el Tip-Off - o Salto Inicial- servirá para que los equipos de la NBA G-League se preparen de manera más sólida para la Temporada Regular. De igual forma, la campaña dará inicio el 27 de diciembre, tras los 16 juegos del Tip-Off.

Fechas importante para Capitanes:

  •  Tip-Off G League: 8 de noviembre Capitanes vs Memphis Hustle
  • Opening Night en México: 16 de noviembre Oklahoma City Blue vs Capitanes (Arena CDMX)
  • Cierre de Tip-Off Tournament en casa: 8 y 10 de diciembre - Austin vs Capitanes
  • Winter Showcase: 19 al 22 de diciembre
  • Inicio de temporada regular: 27 de diciembre - Capitanes vs Austin (visita)
  • Primer juego de 2026 en casa: 4 de enero - Texas Legends vs Capitanes
  • Visita de Warriors a México: 9 y 11 de enero - Santa Cruz Warriors vs Capitanes
  • Visita de Vipers a México: 13 y 14 de enero - RGV Vipers vs Capitanes
  • Visita de Remix a México: 1 y 3 de febrero - Rip City Remix vs Capitanes
  • All-Star Break: 13 al 18 de febrero
  • Última serie en casa: 15 y 16 de marzo - Memphis Hustle vs Capitanes
Capitanes CDMX | IMAGO7
Capitanes CDMX | IMAGO7

TE PUEDE INTERESAR

Bill Chisholm asume como dueño de los Celtics de Boston

Basquetbol | 19/08/2025

¡Venta concretada! Bill Chisholm asume como dueño de los Celtics de Boston
El líder ruso y el norcoreano tienen historia con Dennis Rodman

Basquetbol | 18/08/2025

Dennis Rodman, leyenda de la NBA, sorprende con historias de fiestas con Putin y charlas con Kim Jong-un
NBA aprueba la venta de Celtics al magnate Bill Chisholm

Basquetbol | 14/08/2025

NBA aprueba la venta de Celtics al magnate Bill Chisholm por cifra récord
Te recomendamos
El cinco veces All-Star John Wall se retira de la NBA tras 11 temporadas
Básquetbol

LO ÚLTIMO

 