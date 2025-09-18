Vitor Galvani es nombrado Head Coach de Capitanes CDMX para la temporada 2025-26

Capitanes de la Ciudad de México anunció oficialmente la incorporación de Vitor Galvani como su nuevo Head Coach de cara a la temporada 2025-26 de la NBA G-League. La decisión marca el regreso del estratega brasileño a una organización que ya conoce y con la que ha dejado una huella importante en años recientes.

El nuevo coach | CAPITANES

Galvani ya había formado parte del cuerpo técnico de Capitanes durante las campañas 2022-23 y 2023-24, donde se destacó por su visión táctica, su capacidad para desarrollar talento joven y su liderazgo desde el banquillo. Ahora, regresa para asumir el reto de liderar al equipo desde la posición principal.

“Me siento muy emocionado por iniciar esta nueva etapa con Capitanes. Representar a esta organización y a nuestra afición es un enorme orgullo para mí. Llego con el compromiso de trabajar día a día para construir un equipo competitivo, que juegue con intensidad y emoción para la Familia Capitán. Estoy convencido de que, juntos, podremos seguir haciendo historia y llevar a Capitanes al siguiente nivel”, declaró Galvani tras su nombramiento.

El nuevo coach | CAPITANES

Con una sólida trayectoria en clubes de élite en su natal Brasil, como Pinheiros y Corinthians, así como experiencia como entrenador asistente en la selección nacional brasileña, Galvani aporta una combinación de formación de talento, logros internacionales y una perspectiva moderna del juego. Su llegada se da en un momento clave para Capitanes, que busca consolidarse como una potencia dentro del circuito de desarrollo de la NBA.

La directiva del equipo apuesta por un perfil joven, con ideas frescas y un profundo entendimiento de la identidad de la franquicia, con la mira puesta en la competitividad y el crecimiento continuo en la G-League.

El brasileño dirige a Capitanes | CAPITANES