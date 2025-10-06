¡Con cuadro de lujo! TV Azteca confirma transmisión del México vs Colombia

La Selección Mexicana entra nuevamente en acción, en la Fecha FIFA, los dirigidos por Javier ‘Vasco’ Aguirre se enfrentarán en el primer juego ante Colombia en Estados Unidos para volver a tierras mexicanas y enfrentar a Ecuador en Guadalajara.
Por su parte, TV Azetca ha confirmado que irá con cuadro de lujo para transmitir el duelo que se realizará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, como parte de la preparación del combinado rumbo al Mundial 2026.
La televisora del Ajusco resaltó la presencia de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves ‘Zague’ y David Medrano, mismos que llevarán las incidencias a través de Azteca 7 y la APP de Azteca Deportes.
El Tri llega con prácticamente toda sus figuras; sin embargo, no podrá contar además del lateral mexicano del Copenhague con Raúl Jiménez, debido a una lesión, además de la ausencia de Guillermo Ochoa, esta última por decisión técnica.
Convocados del Tri
Los jugadores que sí estarán serán: Porteros; Ángel Malagón, Tala Rangel, Carlos Acevedo. Defensas; Mateo Chávez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo. Mediocampistas; Orbelín Pineda, Alexis Gutiérrez, Érick Sánchez, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Diego Lainez y Marcel Ruiz.
Mientras que como delanteros estarán; Santiago Giménez, Julián Quiñones, Germán Berterame, César Huerta, Hirving Lozano y Alexis Vega, en busca de ganarse un lugar fijo con el seleccionado mexicano en estos dos compromisos.
El combinado cafetero llega con sus máximas figuras al juego en Estados Unidos; entre ellos; James Rodríguez, Luis Díaz, Richard Rios, Luis Suárez y también los jugadores de Liga MX Kevin Mier y Álvaro Angulo.
¿Cuánto enfrentará a Ecuador?
La Selección Mexicana se enfrentará a Ecuador el próximo 14 de octubre. El cuadro mexicano buscará cerrar su participación en Guadalajara, en estadio de las Chivas, con todas sus figuras; aunque Ecuador se reservará algunas de sus piezas.