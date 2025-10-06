Chile vs México: ¿Cuándo y por dónde ver el partido del Mundial Sub 20?

La Selección Mexicana Sub 20 se prepara para un reto de máxima exigencia en los Octavos de Final del Mundial de Chile 2025. El conjunto dirigido por Eduardo Arce se medirá al anfitrión este lunes en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, en un partido que promete intensidad desde el primer minuto.

Selección Mexicana Sub 20 | MEXSPORT

El Tri juvenil llega a esta instancia con paso firme, tras superar un grupo complicado con empates ante Brasil (2-2) y España (1-1), además de una victoria por 1-0 frente a Marruecos. Bajo la dirección de Arce, el equipo ha mostrado orden táctico, fortaleza mental y una evolución constante. En ese esquema, Gilberto Mora —mediocampista de apenas 16 años— se ha convertido en la gran figura con tres goles y una asistencia, liderando tanto en ataque como en la recuperación del balón.

Chile, selección anfitriona del Mundial Sun 20 | AP

El triunfo ante Marruecos reforzó la confianza mexicana y confirmó el crecimiento colectivo del plantel. Mora volvió a ser protagonista al marcar el penal decisivo, mientras que la zaga tricolor mantuvo la solidez que ha caracterizado al equipo en el torneo. México llega con equilibrio, variantes ofensivas y una mentalidad enfocada en seguir avanzando.

Por su parte, Chile clasificó con lo justo, sumando tres puntos y avanzando gracias al criterio de fair play. El equipo de Cristian Leiva mostró irregularidades en defensa y poca contundencia en ataque, pero confía en la localía y el apoyo de su afición para complicar al Tri. Se anticipa un duelo de estilos: la intensidad chilena frente al orden y disciplina táctica de un México que sueña con seguir haciendo historia en el Mundial Sub 20.

Trofeo del Mundial Sub 20 | AP

¿Dónde ver Chile vs México del Mundial Sub-20?