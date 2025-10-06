México busca dominar el historial frente a los sudamericanos en los Mundiales Sub-20

El Tricolor se enfrentará este martes a Chile, siendo un encuentro más ante los sudamericanos en los Mundiales de esta categoría

Este es el historial de México vs Sudamericanos en Sub-20
Marcos Olvera García
6 de Octubre de 2025

La Selección Mexicana de Futbol, se enfrentará este martes a su similar de Chile en la Copa del Mundo Sub-20, donde los andinos son anfitriones del certamen con límite de edad.

México no es ajeno a enfrentarse a selección del cono sur, en el historial, este es el partido número 13 y el primero que enfrentará al Tricolor contra Chile.

La primera vez que México se vio las caras con un sudamericano fue frente a Brasil en las Semifinales del Mundial en 1977, en aquella ocasión, mexicanos y brasileños igualaron a un gol y México avanzó a la final, donde terminó perdiendo.

Ocho años después, el Tricolor volvió a verse con una selección de Conmebol, ahora contra Paraguay en Fase de Grupos, saliendo vencedor el cuadro azteca.

En la década de los 90, México se enfrentó tres veces a sudamericanos en los Mundiales Sub-20, empatando con Brasil en las ediciones de 1991 y 1993 (Fase de Grupo) y venciendo a Argentina en 1999 en Octavos de Final.

En este siglo, México ha jugado siete veces contra sudamericanos, perdiendo en cinco ocasiones (Argentina y Brasil en 2011, Paraguay en 2013, Venezuela en 2017 y Ecuador en 2019) y solo obteniendo dos victorias (Colombia en 2011 y Uruguay en 2015).

Historial México vs Sudamérica en Sub-20

  1. 1977 - Eliminó a Brasil en Semifinales
  2. 1985 - Venció a Paraguay en Fase de Grupos
  3. 1991 - Empató con Brasil en Fase de Grupos
  4. 1993 - Empató con Brasil en Fase de Grupos
  5. 1999 - Venció a Argentina en Octavos de Final
  6. 2011 - Perdió con Argentina en Fase de Grupos
  7. 2011 - Venció a Colombia en Cuartos de Final
  8. 2011 - Perdió con Brasil en Semifinales
  9. 2013 - Perdió con Paraguay en Fase de Grupos
  10. 2015  - Venció a Uruguay en Fase de Grupos
  11. 2017 - Perdió con Venezuela en Fase de Grupos
  12. 2019 - Perdió con Ecuador en Fase de Grupos

Este será el enfrentamiento número 13, México tiene cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas, por lo que el resultado frente a Chile podría ser el juego que desequilibre la balanza en los resultados entre el Tricolor y las selecciones sudamericanas.

