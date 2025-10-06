DT de Chile elogió a México previo al duelo de Octavos de Final

La Selección Mexicana se alista para el partido más importante del Mundial Sub 20 hasta el momento. El Tricolor juvenil se verá las caras con el local Chile, en lo que apunta a ser un partido muy complicado. Previo al juego, el entrenador de la Roja evaluó el duelo ante el combinado azteca.

Chile logró instalarse en esta ronda gracias al Fair Play. Los locales igualaron en puntos con Egipto y Nueva Zelanda en el Grupo A, igualando con los africanos en goles a favor y en contra. Ante esta situación, tuvieron que ir a las tarjetas amarillas para saber quien accedía como segundo de grupo detrás de Japón.

México por su parte, pasó como segundo de Grupo tras empatar a dos goles ante Brasil y España y vencer a Marruecos en el último partido. Aunque el Tri parece llegar como favorito, el duelo ante el conjunto local apunta a ser un verdadero reto.

Difícil partido ante México

En conferencia de prensa previa al partido ante México, el entrenador de Chile, Nicolás Córdova no tuvo más que palabras de elogio para el Tricolor. El DT aseguró que el partido de Octavos de Final será muy parejo y entretenido destacando el juego abierto que propone Eduardo Arce.

"Es un rival muy complejo. Hemos visto sus partidos con más detalle, han cambiado de esquema. Tiene jugadores de muy buen pie, que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de la liga mexicana. Será un partido abierto, ellos proponen mucho. Va a ser un partido muy entretenido".

El entrenador también advirtió que la afición puede ser pieza clave en el partido, tanto por el apoyo a su equipo, como por la presión que podría ejercer a sus propios jugadores. Cordova espera que puedan superar las críticas recientes y acceder a la siguiente fase.

"Para ellos es nuevo en general jugar con esta cantidad de público, ser el centro de atención del futbol chileno, se han visto expuestos por primera vez a una crítica grande porque no hemos podido consolidar los resultados. Hay una serie de situaciones nuevas y que ellos están aprendiendo a manejar".

¿Cuándo y donde ver el partido?

El compromiso entre selecciones latinoamericanas estaba previsto como el primero de los Octavos de Final, el próximo martes 7 de octubre a las 13:30 horas (tiempo del centro de México). Sin embargo, ahora se recorrió a las 17:00 horas, 20:00 horas en Chile.

El motivo del cambio, según los reportes, es para favorecer a la afición local y que más personas puedan asistir al Estadio Elías Figueroa Brander. De esta forma, la Selección de Ucrania inaugurará los Octavos de Final, todavía con rival por confirmar.

