Así va la Eliminatoria Mundialista de la UEFA rumbo a 2026

El Mundial está a unos meses de iniciar y las Eliminatorias rumbo a la justa en 2026 en UEFA están que arden.

La UEFA contará con 16 cupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. El proceso clasificatorio comenzó en marzo de 2025 y concluirá en el mismo mes de 2026 con la fase de repesca.

El formato consta de 12 grupos compuestos por cuatro o cinco selecciones cada uno, determinados en un sorteo realizado en diciembre de 2024.

En los grupos de cuatro equipos participan las selecciones que llegaron a los cuartos de final de la UEFA Nations League, empezando su campaña en septiembre de 2025. Todos los partidos se juegan en formato de ida y vuelta y concluirán en noviembre de 2025.

De los 16 lugares disponibles para UEFA, 12 se asignarán directamente a los ganadores de grupo. Los otros cuatro cupos restantes se definirán en una fase de play-offs en marzo de 2026, en la que participarán los 12 equipos que queden en segundo lugar en sus respectivos grupos.

Debido a la naturaleza de la eliminatoria, todavía es muy pronto para que haya clasificados, que empezarán a definirse en octubre. Pero por ahora, Eslovaquia, Suiza, Francia, Portugal y España avanzan con paso perfecto, con dos triunfos en dos juegos. Mientras que Croacia, Bosnia y Países Bajos están invictos después de cuatro encuentros.

Las selecciones que están cada vez más cerca del Mundial 2026 son Noruega e Inglaterra, en el Grupo I y K, respectivamente. Los Vikingos Rojos y los Tres Leones tienen cinco triunfos en cinco encuentros, por lo que en la siguiente Fecha FIFA pueden asegurar su boleto con un triunfo y la combinación adecuada de resultados.

