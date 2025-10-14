España aplasta en casa a Bulgaria y se queda a un paso de la Copa del Mundo

A un paso de la Copa del Mundo. Con doblete de Mikel Merino, un penalti de Mikel Oyarzabal y un autogol, la Selección de España goleó 4-0 a Bulgaria en el Estadio Municipal José Zorrilla. Con dicha victoria, los dirigidos por Luis de la Fuente mantuvieron su paso perfecto en estas Eliminatorias Mundialistas de UEFA tras cuatro partidos y ya aseguraron al menos su presencia en un posible repechaje.

Como ha sido recurrente en este último año, España tuvo el control del partido desde el inicio. Incluso, un remate de Pedri al travesaño pudo haber significado el 1-0, pero el tanto que inauguró el marcador se dio hasta el minuto 35. Tras una asistencia de Robin Le Normand, fue Mikel Merino el que con un cabezazo venció al arquero rival y puso a la Roja en ventaja.

Mikel Merino celebra uno de sus dos goles | AP

En la segunda parte, todavía con el dominio, España amplió su ventaja en la pizarra. Desde la banda izquierda, Alex Grimaldo mandó un centro a segundo poste que remató de cabeza Mikel Merino, para así convertir el 2-0 y marcar su séptimo gol en lo que va de estas Eliminatorias; además, ha marcado en tres de los cuatro encuentros que ha disputado la Roja rumbo a la Copa del Mundo.

Ya con el encuentro definido, los Campeones de Europa definieron el juego con el autogol de Atanas Chernev. Y al 92’, tras un penalti a su favor, fue Mikel Oyarzabal el que puso el 4-0 definitivo, el cual acerca a España a una nueva Copa del Mundo.

Mikel Oyarzabal marcó el cuarto gol de España | AP

¿QUÉ NECESITA ESPAÑA PARA CLASIFICAR A LA PRÓXIMA COPA DEL MUNDO?

Para asegurar su boleto matemáticamente, España necesita sumar cuatro puntos en los últimos dos partidos que tendrá en la Fecha FIFA de noviembre. El sábado 15 de noviembre, la Roja enfrentará a Georgia, mientras que cerrará su participación en las Eliminatorias al recibir a Turquía el 18 del mismo mes.

¿CÓMO ESTÁ EL GRUPO DE ESPAÑA?

El Grupo E lo lidera España con 12 puntos de 12 posibles tras cuatro partidos. En segundo lugar del sector está Turquía con nueve unidades, seguido de Georgia con tres (aún con posibilidades de llegar al repechaje) y en el fondo se encuentra Bulgaria, con todos sus partidos perdidos y ya eliminado del Mundial.