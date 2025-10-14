Federación de Nicaragua denunció que policía costarricense intentó detener a uno de sus futbolistas

La clasificación rumbo a la Copa del Mundo Norteamérica 2026 vivió un episodio polémico durante las eliminatorias de la CONCACAF, en un encuentro entre las selecciones de Nicaragua y Costa Rica. La Federación Nicaragüense de Futbol (FENIFUT) emitió un fuerte comunicado en el que condenó la intervención policial en el estadio, la cual, según denuncian, afectó la concentración y el rendimiento del equipo en un momento clave del torneo.

De acuerdo con la versión oficial, un grupo de nueve agentes policiales, acompañados por representantes judiciales, intentó notificar a uno de los jugadores nicaragüenses por un proceso vinculado a una pensión alimenticia. La federación evitó revelar la identidad del futbolista involucrado, pero afirmó que la acción generó una notable perturbación en la concentración del plantel antes del inicio del partido, disputado este lunes y que finalizó con una victoria costarricense por 4 a 1.

En su comunicado, FENIFUT expresó su rechazo y condena a lo ocurrido, señalando que hechos de esta naturaleza no deben ocurrir en contextos de competencia internacional. La federación también anunció que solicitó formalmente a la FIFA que investigue el incidente para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en futuras eliminatorias de carácter mundial.

Este incidente no solo generó un impacto en el ámbito deportivo, sino que también profundizó la crisis deportiva que enfrenta Nicaragua en su camino a la Copa del Mundo. Con este resultado, las chances del equipo centroamericano de acceder a su primer Mundial parecen cada vez más remotas, pues la derrota dejó a Nicaragua casi sin posibilidades de avanzar en la clasificación.

Imágenes del Nicaragua vs Costa Rica

Actualmente, el panorama en la CONCACAF muestra a Surinam, Curazao y Honduras como los principales favoritos para asegurar sus plazas directas al Mundial, mientras que en la lucha por el repechaje, Jamaica y Costa Rica se enfrentan a la incertidumbre y la presión de disputar los últimos boletos.

Este episodio ha generado distintas reacciones en el ámbito internacional, despertando cuestionamientos sobre el respeto a las instituciones deportivas y la intervención de autoridades en procesos deportivos de carácter estrictamente competitivo. La FIFA tendrá la responsabilidad de esclarecer lo sucedido y garantizar un marco de competencia justo y transparente para todos los participantes.

Por lo pronto, la clasificación continúa avanzando con ganas de definir a los equipos que representarán a la región en el torneo mundial de 2026, pero el incidente en Nicaragua ha dejado una sombra de controversia que, sin duda, marcará las próximas semanas en el calendario eliminatorio de la CONCACAF.

