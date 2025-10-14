Cristiano Ronaldo es el máximo anotador en la historia de las eliminatorias mundialistas

¡Cristiano Ronaldo histórico! El delantero de la Selección de Portugal consiguió marcar doblete en los primeros 45 minutos del encuentro que enfrentó a Portugal frente a Hungría en las eliminatorias de cara al Mundial 2026.

A los 22 minutos de tiempo corrido, Cristiano Ronaldo consiguió romper el récord de Carlos 'El Pescadito' Ruiz, quien anotó 39 goles en las eliminatorias mundialistas en Concacaf, 'El Bicho' llegó a 40 tantos después de lograr igualar el marcador ante los húngaros.

Cristiano Ronaldo ya es el máximo goleador en la historia de las eliminatorias | AP

En el tiempo agregado, a pase de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo consiguió marcar el segundo gol del encuentro y el 41 en la historia de las eliminatorias mundialistas, extendiendo el récord que había roto algunos minutos atrás.

Carlos 'El Pescadito' Ruiz marcó su primer gol en eliminatorias frente a Antigua y Barbuda rumbo a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, el último lo consiguió cuando le metió cinco goles a San Vicente y Granadinas, con los que llegó a 39 dianas.

Cristiano Ronaldo llegó a los 948 goles

El delantero portugués, con el doblete que le marcó a Hungría, ya llegó a los 948 goles, quedando a 52 tantos de llegar a las mil dianas en su haber.

A Portugal todavía le quedan dos partidos de eliminatorias en UEFA, en noviembre se enfrentarán a Irlanda en Dublín y cerrarán la eliminatoria contra Armenia, en el Estadio José Alvalade.

