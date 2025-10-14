Qatar vence a Emiratos Árabes Unidos y clasifica al Mundial del 2026

Este martes, en el cierre de la Fecha FIFA de octubre, Qatar recibió a Emiratos Árabes Unidos en un duelo directo de selecciones que buscaban calificar de forma directa a la Copa del Mundo del 2026.

A pesar de que con el empate, Emiratos Árabes Unidos aseguraba su clasificación, los dirigidos por Cosmin Olăroiu, buscaron el arco qatarí, aunque fallaron en el intento de irse al frente en el marcador.

Qatar consiguió su clasificación al Mundial | AP

Después de un primer tiempo sin emociones, donde todo parecía indicar que Emiratos Árabes Unidos llegaría a buen puerto, Boualem Khoukhi 'abrió la lata' y consiguió el primer tanto para la causa del equipo de Qatar.

Cerca de los minutos finales del encuentro, con Emiratos Árabes encima, José Miguel logró marcar el segundo tanto del encuentro (79') sentenciando a los Emiratos a buscar un lugar en el Mundial vía repechaje.

Qatar consiguió su clasificación al Mundial | AP

Qatar le puso emoción al encuentro cuando, al 89, se quedaron con un hombre menos después de la expulsión de Tarek Salman, lo que provocó que Emiratos Árabes Unidos se fuera al frente, consiguiendo una recompensa estéril el minuto 98, cuando Sultan Adil descontó el marcador.

En el tiempo restante (agregaron 15 minutos) los Emiratos buscaron igualar el resultado, pero la buena defensa de Qatar y las buenas atajadas de Mahmud Abunada, evitaron que el cuadro de los emiratos clasificara a su primera Copa del Mundo.

Qatar consiguió su clasificación al Mundial | AP

El último clasificado de Asia

Con este resultado, Qatar se convierte en la última selección con boleto directo al Mundial del 2026 de la Confederación Asiática, los qatarís se unen a Japón, Corea del Sur, Irán, Uzbekistán, Arabia Saudita, Jordania y Australia como los asiáticos en la siguiente Copa del Mundo.

Estos son los clasificados al Mundial 2026 | RÉCORD