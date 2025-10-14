¿Cuándo y dónde ver el Orlando Pride vs Pachuca?

Para el pase a las Semifinales Orlando Pride, de la mexicana Jacqueline Ovalle, se mide a las Tuzas del Pachuca en el Exploria Stadium; será uno de los duelos más esperados, y es que se enfrentan las actuales campeonas de la NWLS y Liga MX Femenil.

Además del atractivo de las actuales reinantes, destaca que las mexicanas tienen la diferencia de goles a su favor pese a tener seis unidades ambas escuadras; por encima aparece el América en el liderato con 10 puntos.

Pachuca Femenil l IMAGO7

Las Tuzas únicamente necesitan el empate para avanzar a la siguiente instancia, una de las principales figuras del cuadro hidalguense es Chinwendu Ihezuo busca seguir en lo más alto de la tabla de goleo, hasta el momento cuenta con cuatro anotaciones.

En su más reciente duelo las dirigidas por Óscar Fernando Torres protagonizaron una goleada ante Alajuelense de 5 tantos donde la nigeriana hizo un triplete para catapultar su segunda victoria. Cabe mencionar, que la única derrota fue ante el América.

Por su parte, Orlando Pride llega a este duelo en busca de revancha después de caer ante las Águilas del América en el Estadio Ciudad de los Deportes, el cuadro de la mexicana Ovalle ya también aseguró su pase a los Playoffs de la NWLS.

Orlando Pride busca el título en la liga doméstica, a falta de dos jornadas por jugarse, luego de las 36 unidades conseguidas que lo ubican en el tercer peldaño, producto de 10 victorias, seis empates y ocho derrotas.

Liga MX Femenil l IMAGO7

¿Cómo va el Grupo B?

Mientras tanto, en el Grupo B las Rayadas del Monterrey necesitan de una victoria obligatoria ante Spirit para avanzar a la ronda de las Semifinales. En el otro cotejo Vancouver Whitecaps Girls Elite se enfrenta a Alianza.

Orlando Pride l ORLPride

Orlando Pride vs Pachuca

Todo está listo para el duelo entre Orlando Pride y las Tuzas del Pachuca, con las locales como las más obligadas a sacar el triunfo, el juego se llevará a cabo desde el Exploria Stadium en punto de las 18:15hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Disney+ y ESPN 2.

Fecha: 15 de octubre

Hora: 18:15h

Estadio. Exploria Stadium

Transmisión: Disney+ y ESPN 2

Orlando Femenil l ORLPride