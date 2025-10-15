¡Insólito triunfo! Marruecos utilizó tres porteros para vencer a Francia y clasificar a la Final del Mundial Sub-20

La Selección de Marruecos Sub-20 se erigió como finalista del Mundial de la especialidad en un partido dramático y sin precedentes ante Francia, en el que se vio obligada a utilizar a sus ¡tres porteros registrados!

La épica Semifinal no solo será recordada por la tanda de penales y el uso de un "acordeón" por parte de uno de sus arqueros, sino por la serie de infortunios y decisiones técnicas que llevaron al conjunto africano a agotar todas sus opciones bajo los tres palos.

Marruecos se clasifica a la Final | MEXSPORT

Del lesionado al héroe de los penales

El encuentro comenzó con Yanis Benchaouch como titular, pero la mala fortuna lo alcanzó al minuto 64 cuando, tras intentar atajar un disparo de Lucas Michal, sufrió una lesión que lo obligó a abandonar el campo. En su lugar ingresó Ibrahim Gomis, el segundo portero del equipo.

No obstante, la estrategia del cuerpo técnico marroquí no se detuvo ahí. Conscientes de la importancia de la ronda de penales, y en un movimiento audaz, decidieron sustituir a Gomis antes del final del partido para dar entrada a su tercer guardameta: Abdelhakim Mesbahi.

Portero titular salió por lesión |

Acordeón en los penales

Mesbahi, el último cambio de portero, se convirtió en la figura definitiva de la noche. Pero su ingreso estuvo acompañado de una escena que rápidamente le dio la vuelta al mundo: el uso de un pequeño papel, apodado "acordeón", con información sobre los posibles tiradores franceses.

El papel contenía nombres y fotos de los ejecutores, incluido el de Djylian Nguessan, cuyo penal definitivo Mesbahi logró detener, asegurando la victoria. Aunque la nota marcaba una dirección de tiro diferente a la que Nguessan finalmente eligió, el portero marroquí adivinó la intención de colocar el balón en la parte inferior izquierda, sellando el triunfo.

Acordeón de penales | CAPTURA DE PANTALLA

Venganza Consumada y Paso a la Final

Gracias a la atajada de Mesbahi, Marruecos se impuso 5-4 en la tanda de penales, dejando en el camino a la selección gala. Este triunfo significó una "venganza" deportiva, ya que Francia había eliminado a los marroquíes justamente en las Semifinales del Mundial de Qatar 2022.