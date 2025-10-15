¡A la Final! Argentina vence a Colombia por la mínima y peleará por el título

¡A la Final! Argentina sigue siendo el mejor equipo en el Mundial Sub 20 en Chile y ahora peleará por el título en la Final ante Marruecos. La Albiceleste aprovechó los contragolpes para poder superar a Colombia en Semifinales por la mínima y así llegar a su octava Final en el Mundial de la categoría.

Bastó un gol en el minuto 72 para que Argentina lograra clasificarse a la Final. El compañero de Lionel Messi en Inter Miami, el delantero Mateo Silvetti apareció dentro del área para empujar el balón al fondo de la red mandando a su equipo al encuentro por el título.

Marcó el gol del triunfo | MEXSPORT

Colombia cometió errores

La selección cafetalera no demostró el mismo impulso con el que lograron eliminar a Sudáfrica y España en las rondas previas. A pesar de haber llegado al arco rival en varias ocasiones, los delanteros colombiano tardaron en tomar decisiones y erraron sus disparos.

La mayor equivocación llegó en los minutos finales del partido cuando ya estaban abajo en el marcador. Jhon Alexander Rentería Arias cometió su segunda falta de tarjeta amarilla en el segundo tiempo provocando su expulsión. El volante entonces dejó a su equipo con el marcador en contra y un jugador menos por los últimos 15 minutos del partido.

Tuvieron varios errores | MEXSPORT

Argentina se mantiene con paso perfecto

La Albiceleste mantuvo su paso perfecto en el torneo. En Fase de Grupos ganó sus tres partidos sumando ocho goles a favor y sólo dos en contra. Ya en eliminación directa despacharon a Nigeria 4-0 y a México 2-0. Ahora ante Colombia sólo necesitaron un tanto para ganar su sexto partido de la temporada.

El conjunto argentino no es muy vistoso y busca ganar tiempo con muchas faltas, sin embargo, así han logrado acceder a una nueva Final demostrando ser una de las más grandes potencias en la categoría. Ahora sólo necesitan vencer a la gran sorpresa Marruecos para poder concretar el Mundial perfecto.

Argentina sigue sin perder | MEXSPORT

¿Cuándo es la Final de la Copa Mundial Sub-20?

Será la octava ocasión en la que Argentina juegue por el título en esta categoría siendo el segundo país que más Finales ha disputado sólo por detrás de Brasil. Sin embargo, la Albiceleste presume de ser la más ganadora y ahora buscará extender su ventaja.

Hasta el momento el equipo levantó el título en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007 y quedó segundo lugar en 1983. La última vez que habían estado en esta instancia, Sergio Agüero y Ángel Di María comandaban al conjunto sudamericano.

La Final está programada para el próximo domingo 19 de octubre, a las 17:00 horas (tiempo del centro de México). Un día antes se disputará el compromiso por el tercer lugar, el sábado 18 a las 13:00 horas, ambos en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Jugarán otra Final | MEXSPORT