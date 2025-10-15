¿En duda juego en Miami? Villarreal vs Barcelona genera tensión entre AFE y LaLiga

La semana pasada se confirmó que el partido entre Villarreal y Barcelona se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami. Sin embargo, la confrontación y la polémica no termina y este miércoles la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y LaLiga se acusaron mutuamente por la manera en que se manejó la situación.

La AFE emitió un comunicado en el que cuestiona la voluntad de diálogo tanto de LaLiga como de los clubes involucrados, luego de que, según su versión, ninguno de ellos accediera a reunirse para discutir el tema. Aseguró que convocó a una reunión con una semana de anticipación, pero las partes involucradas rechazaron realizarla.

El partido de Villarreal contra Cruz Azul se disputará en Miami | AP

“A pesar de que AFE ofreció todas las posibilidades para participar, tanto de forma presencial como por vía telemática, insistió en el carácter prioritario del encuentro por respeto a los compañeros a los que representamos y envió la convocatoria con una semana de antelación, LaLiga y los clubes rechazaron asistir, simultáneamente, por problemas de agenda”, aseguró.

Además, la AFE señaló que la única alternativa propuesta por los clubes sería una reunión posterior al inicio de la preventa y venta de entradas, programadas para el lunes 21 y martes 22 de octubre, respectivamente. Dicha propuesta coincidiría con fechas en las que los futbolistas no podrían participar, según la configuración actual del calendario.

Villarreal también está involucrado | AP

¿Qué dijo LaLiga tras la acusación de la AFE?

Horas más tarde, LaLiga respondió con otro comunicado. En este, niega haber rechazado la reunión y afirma que propuso hasta tres fechas alternativas para facilitar el encuentro con todas las partes involucradas. La organización presidida por Javier Tebas asegura haber actuado de buena fe al comunicar su incompatibilidad de agenda con la fecha propuesta por la AFE.

“En ningún momento ha existido una negativa a mantener dicha reunión”, y acusó a la AFE de “fijar reuniones de forma unilateral” y de demostrar “una falta de voluntad real de diálogo”. Además, lamentó lo que consideró un cambio de criterio y contradicciones en las comunicaciones recientes de la AFE, las cuales —según la entidad— han dificultado avanzar hacia un diálogo útil para explicar el proyecto del partido en Miami.

Barcelona es uno de los clubes involucrados | AP

Panorama incierto y creciente tensión

Originalmente, el Villarreal vs Barcelona debía disputarse el fin de semana del 20 de diciembre en el Estadio de la Cerámica. Sin embargo, LaLiga anunció que el partido será trasladado a Estados Unidos, en específico al Hard Rock Stadium de Miami, como parte de una estrategia de internacionalización de la competición.

No obstante, la tensión entre organismos y los distintos intereses generan una mayor discusión sobre lo positivo que será o no la internalización de LaLiga. La AFE insiste en proteger los derechos de los jugadores y su representatividad en decisiones que afectan directamente al calendario, LaLiga defiende sus planes de expansión global. Por el momento, no hay una fecha confirmada para una reunión entre ambas partes.

No hay fecha de la reunión confirmada | AP