Messi Cup 2025: ocho clubes élite se enfrentarán en un torneo juvenil único en Miami

Lionel Messi presentó oficialmente este lunes la primera edición de la Messi Cup, un torneo internacional de fútbol juvenil que se celebrará en Miami del lunes 9 al domingo 14 de diciembre de 2025. La iniciativa, impulsada por su productora 525 Rosario, busca consolidarse como un evento de referencia para las futuras estrellas del deporte.

Ocho clubes de renombre mundial han sido confirmados para esta primera edición de la Messi Cup, todos con representación en la categoría Sub 16. Entre los elegidos se encuentra Inter Miami, actual equipo de Leo y anfitrión del torneo, así como Barcelona y Newell's Old Boys, instituciones por las cuales también pasó el argentino.

Luis Suárez y Messi con Inter Miami | AP

Inter Miami CF (anfitrión)

FC Barcelona

Manchester City

River Plate

Inter de Milán

Newell’s Old Boys

Atlético de Madrid

Chelsea FC

Los equipos estarán divididos en dos grupos de cuatro y disputarán una Fase de Grupos en formato todos contra todos durante los tres primeros días del torneo. Luego, se jugarán playoffs para definir posiciones finales. El evento culminará con el partido por el tercer lugar y la Final el domingo 14, ambos en el Chase Stadium, casa del Inter.

Messi en el palco durante un partido amistoso de Argentina | AP

Un evento que une deporte, cultura y negocios

Además de la actividad deportiva, la Messi Cup destacará por su enfoque integral en la industria del fútbol. El Faena Forum albergará un summit donde confluirán figuras del deporte, la cultura y los negocios. El objetivo será generar oportunidades de desarrollo y fomentar vínculos entre distintos sectores relacionados con el fútbol.

La Messi Cup Summit Party, que se celebrará en el restaurante Pao by Paul Qui, servirá como el cierre social del evento, reforzando el carácter híbrido del torneo: competencia de alto nivel y plataforma de interacción cultural. “El objetivo es crear valor a largo plazo para los deportistas en el desarrollo de sus carreras”, explicó la organización.

Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Messi con Inter Miami | AP

En palabras de Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, “La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”.

¿Se puede asistir a la Messi Cup?

Los 18 partidos programados se jugarán en distintas sedes emblemáticas de Miami, con el Chase Stadium como principal escenario. Las entradas estarán disponibles en breve a través del sitio oficial del torneo www.messicup.com y tienen un precio que va desde los 120 dólares hasta los mil 100.

Messi en llegada a un partido con Inter Miami | AP