Barcelona elige a Ed Sheeran como "fichaje" para el Clásico ante Real Madrid

Barcelona continúa con su tradición de sacar una edición especial de su playera para el Clásico de LaLiga contra Real Madrid y en esta ocasión Ed Sheeran fue el artista elegido que aparecerá en el jersey blaugrana. Además, el club adelantó que también estará a la venta la colección urbana bajo el concepto 'Play like Barça'.

Desde que el club culé y Spotify firmaron su acuerdo comercial en marzo de 2022, el logotipo de la plataforma aparece en el frontal del uniforme de Barcelona. Sin embargo, para los partidos contra Real Madrid se elige a un artista y ya sea su logo (como la emblemática lengua de los Rolling Stones) o el de un album aparece como patrocinador principal.

Barcelona confirmó que Ed Sheeran fue el artista elegido | fcbarcelona.es

En esta ocasión será el logo de 'Play', el más reciente album de estudio de Ed Sherran y que se lanzó el pasado 12 de septiembre. "Ver mi nuevo disco, Play, en la camiseta del Barça es uno de esos momentos que me cuesta creer. He amado el fútbol toda mi vida, así que llevar mi música a un escenario tan icónico y compartirla con los aficionados de todo el mundo significa mucho para mí", declaró el cantante británico.

Colección urbana también disponible

Esta nueva equipación la utilizará por primera vez el equipo femenino el próximo domingo 19 de octubre a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) contra Granada. Mientras que los varones la estrenarán una semana después, cuando visiten el Estadio Santiago Bernabéu.

Ambos equipos lucirán la nueva equipación | fcbarcelona.es

Para los aficionados, la venta de estas ediciones exclusivas será limitada, como es habitual en los cambios de logo. Las mismas estarán disponibles este miércoles 15, con una preventa que durará 12 horas, desde las 14:00 horas de este martes a las 2:00 horas del miércoles. La colección está limitada a mil 899 unidades en calidad Match, 22 piezas con firmas de jugadoras y jugadores, y 11 firmadas por Ed Sheeran.

Además, el Barça también sacará una colección de ropa urbana, "inspirada en el imaginario visual del álbum Play". Dicha colección consta de dos camisetas (una blanca con la leyenda 'Play like Barça' y otra negra con el logo de Play y el escudo del club, ambas en tono rosa), una sudadera negra y una bufanda del club.

El club también tendrá una colección urbana | fcbarcelona.es

¿Qué artistan han salido en el jersey del Barça y cómo quedó el Clásico?

16 de octubre de 2022 | Drake | Real Madrid 3-1 Barcelona

19 de marzo de 2023 | Rosalía | Barcelona 2-1 Real Madrid

28 de octubre de 2023 | Los Rolling Stones | Barcelona 1-2 Real Madrid

21 de abril de 2024 | Karol G | Real Madrid 3-2 Barcelona

26 de octubre de 2024 | Coldplay | Real Madrid 0-4 Barcelona

11 de mayo de 2025 | Travis Scott | Barcelona 4-3 Real Madrid

Ed Sheeran será el séptimo artista elegido para los Clásicos | fcbarcelona.es