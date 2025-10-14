Zidane encantado con Lamine Yamal: “Es un jugador que me encanta cuando toca el balón”

Zinedine Zidane habló previo al Festival dello Sports di Trento, donde aseguró estar encantado con el juego desplegado de Lamine Yamal, y especialmente cuando toca el balón, a lo que resaltó que le emociona ese talento.

"Independientemente de la posición, un jugador que me emociona cuando toca el balón es Lamine Yamal. Contra el Inter, el año pasado en la Champions League, en San Siro, lo hizo todo él solo. Luego pienso en Vitinha o Joao Neves. Nunca pierden el balón", resaltó en entrevista La Gazzetta Dello Sport.

Yamal l AP

El exjugador francés resaltó a su figura que lo emocionó y con el que asegura es de su especial gusto: "Si tuviera que pensar en el mejor jugador, sería Ronaldo con Brasil. Lo que hacía en el campo era increíble. Decía: 'te voy a hacer un caño', y lo hacía.”

¿Cómo llegó al Real Madrid?

Zinedine Zidane reveló cómo se dio su fichaje con el Real Madrid cuando brillaba en la Juventus: "Estábamos en Mónaco para una gala, cené con Florentino Pérez. Me pasó una nota donde me decía si quería ir a Madrid.”

El francés recalcó que era el momento indicado para decir sí a la propuesta del mandatario merengue: “Llevaba cinco años en la Juve y tenía 30, así que me dije: 'O lo hago ahora o nunca'. No es cierto que al principio Figo no me pasara el balón.”

Lamine Yamal l AP

¿Por qué se retiró a los 34 años?

Zinedine Zidane habló sobre su ‘prematuro’ retiro asegurando que los constantes traslados fue algo que provocó dejar a sus 34 años el futbol profesional como jugador: "Ya no me gustaban los viajes ni los hoteles. Uno se quedaba en hoteles incluso jugando en casa.

“Dejé de jugar a los 34 años solo por eso. Podría haber jugado un par o tres de años más, pero estar siempre de concentración fue muy duro para mí", terminó por resaltar uno de los históricos jugadores del conjunto blanco.

Zidane habló sobre Yamal l AP

Actualmente el exmundialista con Francia se encuentra sin equipo pero en la espera de un buen proyecto, después de su salida del Real Madrid donde volvió a levantar títulos con el equipo ahora desde el banquillo.

Barcelona l AP