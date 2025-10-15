Arda Güler no le teme a la presión del Real Madrid: “Tengo las cualidades para jugar aquí”

El joven turco Arda Güler se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Real Madrid en la presente temporada. Con apenas 20 años, el mediapunta ha pasado de ser una promesa con futuro a convertirse en una pieza clave dentro del esquema de Xabi Alonso, ganándose la titularidad y el reconocimiento de la afición merengue.

En una entrevista concedida a L’Équipe, Güler repasó su evolución desde su llegada al club blanco y explicó cómo ha aprendido a convivir con la exigencia de jugar en el equipo más exitoso del mundo. El futbolista aceptó que no ha sido fácil llenar los botines de otros jugadores del equipo, pero confía en su calidad.

Confía en su talento | MEXSPORT

Arda Güler y su adaptación

Güler llegó al Real Madrid procedente del Fenerbahçe en 2023, en medio de una gran expectación por su talento y visión de juego. Sin embargo, su primer año no fue sencillo debido a las lesiones y al proceso natural de adaptación detrás de las grandes figuras del equipo como Toni Kroos y Luka Modric.

“Sabía que estaba en el club más grande del mundo. Pero desde el primer entrenamiento supe que tenía las cualidades para jugar aquí. Nunca dudé de que tendría éxito. Me dijeron que el primer año sería difícil, que no podía ser de otra forma para un chico que sólo conocía Turquía. También que venía para la era posterior a Modric y Kroos. Todo estaba claro y así es mejor.”

Tiene zapatos grandes que llenar | MEXSPORT

El turco ignora la presión

A diferencia de otros jugadores jóvenes que han sentido el peso del escudo blanco, Arda Güler asegura que nunca ha visto la presión como un obstáculo, sino como un motor de crecimiento.

“El ruido que puede haber a mi alrededor nunca lo he visto como presión. Haría mi trabajo más difícil. Claro que hay responsabilidades, pero son cosas que me ayudan a mejorar, a subir el nivel. Es como si lo necesitara. Algunos piensan que soy demasiado bueno porque no doy problemas, pero tengo mucha ambición. Lo importante es no intentar ser alguien que no eres.”

Acepta la presión del Real Madrid | AP

Los números de Arda Güler con el Real Madrid

En términos estadísticos, la evolución de Arda Güler es innegable. Durante su primera temporada (2023-24), el turco apenas disputó 10 partidos de Liga, sumando 6 goles en 373 minutos, un registro sobresaliente considerando su poca participación.

La campaña siguiente (2024-25) marcó su consolidación con 28 partidos jugados, 3 goles, 5 asistencias y un total de 1,249 minutos sobre el terreno de juego. Su influencia comenzó a notarse no solo en los números, sino también en la fluidez del ataque madridista.

En la actual temporada, Güler ya suma 8 partidos, con 3 goles y 3 asistencias en 566 minutos, un rendimiento que proyecta su mejor campaña desde su llegada a España. Si mantiene este ritmo, superará todas sus marcas anteriores y se confirmará como uno de los jugadores más prometedores del continente.

Vive su mejor temporada | MEXSPORT