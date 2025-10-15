Colombia calentó el encuentro frente a Argentina: "La mitad del mundo quiere que ganemos"

La antesala de la semifinal del Mundial Sub 20 entre Colombia y Argentina, que se disputará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, se tiñó de tensión y confianza tras las declaraciones del mediocampista colombiano Luis Landázuri, quien encendió la previa con una frase que rápidamente se volvió viral: “La mitad del mundo está haciendo fuerza para que ganemos”.

A pocas horas del esperado duelo, Landázuri expresó plena confianza en la preparación del conjunto cafetero y no dudó en lanzar un mensaje desafiante hacia el rival.

“Es un equipo al que ya conocimos en el Sudamericano. Siempre nos van a provocar, pero ahí estamos en puntas de pie para afrontar el partido y las circunstancias”, declaró el mediocampista, refiriéndose al conjunto dirigido por Diego Placente, con el que Colombia ya se midió en dos ocasiones recientes.

La respuesta del público y los medios no tardó en llegar. Las palabras del jugador colombiano se convirtieron en tendencia en redes sociales y dividieron opiniones entre hinchas y periodistas, muchos de los cuales destacaron el creciente nivel de rivalidad entre ambas selecciones juveniles. La afirmación de Landázuri sobre el supuesto apoyo internacional añadió un condimento extra a una semifinal ya cargada de historia, orgullo y ambición.

Por su parte, el técnico colombiano César Torres respaldó el discurso de su jugador, aunque con un tono más mesurado. “Me mueve ganar la semifinal y llevar a mi país a una final. Somos profesionales, sabemos lo que a ellos les gusta hacer, pero es por lo nuestro. Somos muy maduros para no caer en las provocaciones”, comentó el estratega, dejando claro que su equipo llega enfocado y con hambre de gloria.

Ambas selecciones arriban a esta instancia invictas y con credenciales de peso. Argentina eliminó a Nigeria y México, mientras que Colombia hizo lo propio ante España y Sudáfrica, además de dominar el Grupo F en la fase inicial. La paridad entre los dos equipos es evidente: en el reciente Sudamericano Sub 20, disputado en Venezuela, empataron 1-1 en la fase de grupos, y Argentina se impuso 1-0 en el Hexagonal Final con un tanto de Ian Subiabre.