Chequia sin entrenador: Hasek pierde su puesto tras la sorpresa ante Islas Feroe

La República Checa despidió al técnico Ivan Hasek tras una humillante derrota 2-1 ante las Islas Feroe en las eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo. No estaba claro de inmediato quién reemplazaría a Hasek.

El presidente de la Asociación Checa de Futbol, David Trunda, informó que se nombrará a un entrenador para dirigir al equipo hasta el final de las eliminatorias. Luego, es probable que un estratega extranjero asuma el cargo de manera permanente. Se le ha pedido a Pavel Nedved, leyenda del futbol checo, que compile una lista de posibles candidatos.

La sorprendente derrota del domingo contra las Islas Feroe, un territorio con una población de 55 mil habitantes, ha sido el batacazo más fuerte sufrido por los checos en las eliminatorias para un gran torneo desde una derrota 1-0 como visitante ante Luxemburgo por la Eurocopa hace 30 años. En aquel entonces, se pudo conseguir la clasificación para el torneo que se disputó en Inglaterra.

Checos se lamentan por gol de Isale Feroe I X: @ceskarepre_eng

¿Qué sucede ahora con la selección checa?

El puesto de estratega quedó vacante de forma inmediata. En conferencia oficial, Trunda informó que la destitución de Hasek y su cuerpo técnico fue aprobada por votación unánime por el comité directivo de la Asociación Checa de Futbol.

Se barajan nombres de técnicos extranjeros de prestigio, mientras se descartan algunas posibilidades locales. Entre las opciones que se están considerando figura Miroslav Koubek, exentrenador del Viktoria Plzeň, aunque no se ha concretado nada aún.

El checo Adam Karabec dispara ante la marca de Jóannes Danielsen I X: @ceskarepre_eng

Estado actual de Chequia en eliminatorias

La República Checa todavía tiene posibilidades matemáticas de entrar al Mundial 2026. Debe ganarle a Gibraltar el 17 de noviembre para asegurar el segundo puesto del Grupo L y avanzar a la fase de Playoffs europeos. Hasta el momento, con la derrota ante las Islas Feroe, la selección checa acumula 13 puntos en el grupo, ubicándose apenas un punto por encima del combinado feroés.

Bajo la dirección de Hasek, Chequia tuvo una Euro 2024 decepcionante —fue eliminada en fase de grupos— aunque luego rescató su nivel al ganar su grupo en la Liga de Naciones, lo cual le permitió ascender a la Liga A del torneo continental.