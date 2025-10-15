Televisa anuncia acuerdo multianual para transmitir la Fórmula 1: Todos los detalles

TelevisaUnivisión y la Fórmula 1 han firmado un acuerdo multianual para transmitir en México todas las competencias de la categoría reina del automovilismo hasta el final de la temporada 2028.

La noticia llega luego de la incertidumbre generada por la reciente salida de la F1 de la parrilla de contenidos de Fox Sports, que dejó de transmitir algunas carreras y otras sesiones a lo largo del 2025.

Autos de la F1 en el GP de Singapur | AP

¿Por qué canal será transmitida la Fórmula 1 en México?

El arreglo garantiza la transmisión de todas las sesiones de un Gran Premio –incluyendo prácticas libres, sesión de calificación, carreras sprint y las carreras principales de cada fecha– por lo que resta de este año y al menos tres campañas más.

El canal Sky Sports será el encargado de difundir completamente en vivo toda la actividad de la F1 mediante los sistemas de TV restringida Izzi y Sky+.

Además, también habrá oferta en televisión abierta, pues tres Grandes Premios, incluyendo el de la Ciudad de México, estarán al alcance de todo el público.

Max Verstappen, vigente campeón de la F1 | AP

La actividad empieza este fin de semana

Olek Loewenstein, Presidente Global de Deportes de TelevisaUnivision, afirmó que la oferta de contenidos para la Fórmula 1 comenzará este mismo fin de semana con el GP de Austin.

"Nos llega de orgullo anunciar que La Fórmula 1 será transmitida en su totalidad a través de diversas ventanas multiplataforma en TV abierta y restringida, comenzando con las transmisiones de los Grandes Premios de Austin y México”, dijo.