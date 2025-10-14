Tomás López Rocha y Gustavo del Campo ingresan al Muro de Honor del Deporte Motor en México

En el marco de la celebración de los 10 años del Gran Premio de la Ciudad de México, el piloto Tomás López Rocha y el ingeniero Gustavo del Campo, fueron inmortalizados en el Muro de Honor del Deporte Motor en México.

La ceremonia de develación se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde ambos homenajeados fueron reconocidos por su trayectoria y aportes al desarrollo del deporte motor nacional.

Presentación de los nuevos inducidos | Mario Guzmán

Lugar de privilegio

"Este año tenemos el honor de homenajear a dos grandes figuras del automovilismo mexicano como son Tomás y Gustavo. En su sangre corre la adrenalina por el deporte motor y con sus respectivas carreras contribuyeron a edificar lo que hoy es este deporte en nuestro país”, comentó Federico González Compeán, Director General del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

El Muro de Honor, ubicado en la Torre de Control del Autódromo Hermanos Rodríguez, cuenta con 12 placas de granito que albergan hasta 144 espacios destinados a reconocer a las grandes leyendas del automovilismo nacional. Con la incorporación de López Rocha y Del Campo, la lista suma ya 26 personalidades inmortalizadas.

González Compeán presentó a las dos leyendas del automovilismo | Mario Guzmán

Durante la ceremonia, ambos recibieron una medalla en forma de estrella elaborada por la casa mexicana de lujo TANE. Además, se les entregó un saco conmemorativo confeccionado por Hackett London, una prenda exclusiva para los integrantes del Muro, hecha con lana pura verde Loropiana Super 140, inspirada en los colores patrios y en la tradicional bandera a cuadros del automovilismo.

¿Quiénes son Tomás López Rocha y Gustavo del Campo?

Tomás López Rocha fue el primer mexicano campeón de la serie IMSA en Estados Unidos y uno de los pioneros internacionales del automovilismo nacional. Su trayectoria incluye participaciones en competencias emblemáticas como la Carrera Panamericana, Fórmula Vee, Fórmula K, Fórmula Ford y las 24 Horas de Daytona, entre otras.

Tomás López Rocha | Mario Guzmán

Mientras que Gustavo del Campo es un ingeniero referente en el automovilismo nacional e internacional, reconocido por su labor con autos Indy junto a Adrián Fernández. Ha sido pieza clave en el desarrollo de escuderías como Team GO y Fernández Racing, destacando por su talento técnico en ponys, fórmulas y prototipos.

Desde su creación, el Muro de Honor ha rendido tributo a personalidades históricas como Ricardo y Pedro Rodríguez, Jo Ramírez, Adrián Fernández, Michel Jourdain Sr., Freddy Van Beuren, Héctor Rebaque, entre otros, consolidándose como el máximo reconocimiento para quienes han marcado el rumbo del automovilismo mexicano.

Gustavo del Campo en la presentación | Mario Guzmán

Con esta ceremonia, el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO continúa con los festejos por el décimo aniversario del regreso de la F1 al país, cuya edición 2025 se celebrará del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.