¿Checo Pérez estará en el Gran Premio de México 2025? Esto es lo que se sabe

El Gran Premio de la Ciudad de México tiene nombres y apellidos: Sergio Michel Pérez Mendoza, quien -indudablemente- es el símbolo de la carrera de la Fórmula 1 en nuestro país desde hace 10 años.

Y aunque este año fue de pausa para el piloto tapatío, luego de quedar fuera de Red Bull a finales de 2024, la afición mexicana podría llevarse una grata sorpresa en la ya próxima visita de la categoría reina a la capital.

Federico González Compeán, al centro, en el AHR | AXEL FERNÁNDEZ

¿Checo Pérez estará en el Gran Premio de México 2025?

Durante la develación de los dos nuevos nombres en el Muro de Honor del automovilismo mexicano, Adrián Fernández dio pistas sobre la posible participación de Checo Pérez en el décimo aniversario del regreso de la F1 a México.

"Checo es muy maduro, veterano en la Fórmula 1, y para México es importante tenerlo de vuelta. Va a un equipo nuevo, con cosas nuevas, empezará de cero y es un nuevo reto que va a disfrutar", comentó el piloto mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Sabiendo que viene de regreso igual y les da una sorpresa (a los asistentes al GP de la CDMX 2025) y los viene a visitar", agregó Fernández a pregunta hecha por RÉCORD.

Tomás López Rocha y Adrián Fernández | AXEL FERNÁNDEZ

'Checo Pérez es parte del GP de México'

Federico González Compeán, director del Gran Premio de la Ciudad de México, abrió la puerta para que Checo Pérez participe el el décimo aniversario del regreso de la F1 a nuestro país.

"A nosotros nos encantaría que estuviera aquí, está cordialmente invitado. No sé de su agenda, si Cadillac lo permite, pero su lugar está apartado", indicó a los medios de comunicación.

"Checo es absolutamente parte de la historia del GP desde 2015, estuvo también Esteban Gutiérrez, y son parte fundamental de que este Gran Premio siga siendo un éxito", concluyó.

El tapatío tendrá actividades en al CDMX

Como parte del tradicional juego de futbol De la Pista a la Cancha, que Escudería Telmex realiza en Plaza Cardo, Checo Pérez, ahora piloto de Cadillac, visitará la Ciudad de México previo al Gran Premio 2025, abriendo la posibilidad de una pequeña participación durante el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez y Jorge Campos, en 2024 | AXEL FERNÁNDEZ

Con información de Mario Guzmán y Axel Fernández