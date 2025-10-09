El Gran Premio de la ciudad de México de la Fórmula 1 anunció el nombramiento de Memo Rojas Jr. como su embajador oficial, en el marco de la celebración por los 10 años del regreso de la máxima categoría del automovilismo al país.

@F1

Con este reconocimiento, el México GP reafirma su compromiso de honrar a los mexicanos que han dejado una huella significativa en el deporte motor y de inspirar a nuevas generaciones.

GP de México 2024 | @autodromohr

Un referente del automovilismo internacional

Memo Rojas Jr. es considerado uno de los pilotos más exitosos en la historia del automovilismo mexicano, al ser el compatriota con mayor número de campeonatos en competencias internacionales.

A lo largo de su destacada trayectoria ha conquistado múltiples títulos en pruebas de resistencia, entre ellos:

• Cuatro campeonatos de la serie Grand-Am en Estados Unidos.

• Dos títulos en la European Le Mans Series, en 2017 y 2019.

Asimismo, ha obtenido victorias en algunas de las carreras más icónicas del mundo, como:

• 24 Horas de Daytona (2008, 2011 y 2013).

• 6 Horas de Watkins Glen (2008, 2009 y 2010).

• 12 Horas de Sebring (2014).

Estos logros consolidan a Rojas como un referente internacional en pruebas de resistencia y un orgullo para el deporte nacional.

Memo Rojas Jr | CAPTURA DE PANTALLA

Celebración especial de una década de F1 en México

“En el México GP buscamos reconocer a los grandes representantes del automovilismo nacional. En esta ocasión celebraremos la primera década del regreso de F1 a México con un ejemplo de perseverancia, disciplina y pasión por las carreras, como lo es Memo Rojas Jr. Nos llena de orgullo tenerlo como embajador en esta edición, la cual es muy especial para nosotros”, expresó Federico González Compeán, Director General de F1 Gran Premio de México.

Carlos Saínz en el GP de México | @autodromohr

Por su parte, Memo Rojas Jr. señaló:

“Es un honor para mí ser embajador del México GP. Este gran evento representa mucho para nuestro país, no sólo porque acerca a Formula 1 a los aficionados mexicanos, sino porque también se convierte en una plataforma que inspira a las nuevas generaciones”.

Una F1ESTA imperdible

El Gran Premio de México 2025 se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los fanáticos podrán disfrutar de una auténtica fiesta llena de velocidad, emoción y tradición, en una edición que promete ser histórica.