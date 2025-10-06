"Teníamos potencial para estar más arriba": Lewis Hamilton lamentó resultado en Singapur

La Temporada 2025 de Fórmula 1 para Lewis Hamilton no ha sido el gran sueño que esperaba como piloto de Ferrari. A excepción de la victoria en la carrera corta del Gran Premio de China, fin de semana en el cual fue descalificado en la carrera principal, el británico no ha subido al podio una sola vez y las mejoras no parecen llegar.

En el pasado Gran Premio de Singapur, el siete veces campeón de la categoría tuvo otro fin de semana decepcionante, ya que tras la carrera recibió una penalización de cinco segundos por salirse de la pista, ya que tuvo problemas con los frenos. Con ello, pasó de la séptima a la octava posición, en un intercambio con Fernando Alonso, con quien tuvo una gran batalla en pista.

Hamilton tuvo problemas con los frenos | AP

A pesar de ello, el británico no pierde el entusiasmo de cara a los próximos seis Grandes Premios de la campaña. "Han sido un par de días difíciles, pero sin duda hay aspectos positivos. Me he sentido bien en el coche todo el fin de semana y tuvimos un buen último tercio de carrera".

"Los neumáticos blandos nos dieron un gran ritmo de ataque y me permitieron acortar distancias con los coches de delante, pero, por desgracia, un problema con los frenos nos costó el adelantamiento y la oportunidad de sumar más puntos", declaró Hamilton al final de la carrera de este domingo.

Hamilton finalizó octavo tras la penalización | AP

Hamilton lamentó el resultado en Marina Bay

Con el octavo lugar, Lewis perdió dos lugares tras finalizar sexto en la clasificación en Singapur. En ese sentido, el británico consideró que pudieron haber logrado un mejor resultado en general, tanto en la qualy como en la carrera. "Teníamos potencial para estar más arriba este fin de semana, desde la clasificación".

"Ahora nos enfocaremos en aprovechar al máximo lo que tenemos de cara a Austin y en ejecutar con precisión para sumar la mayor cantidad de puntos posible", finalizó Hamilton, cuyo mejor resultado hasta ahora son tres cuartos lugares, mismos que logró en Emilia-Romagna, Austria y Gran Bretaña.

Hamilton tuvo un fin de semana decepcionante | AP

¿Cuándo y a dónde es la siguiente carrera de Fórmula 1?

Después de la visita a Asia, la categoría regresará al continente americano, donde disputará cuatro carreras antes de las dos últimas fechas de la Temporada 2025. La primera de estas paradas será el Gran Premio de Estados Unidos, que será una fecha clave al tratarse de un fin de semana en formato sprit, por lo que un piloto puede ganar un máximo de 33 puntos.

La actividad está programada para comenzar el viernes 17 de octubre con la única sesión de Prácticas Libres y la sprint shoot-out, programada a las 15:30 horas (tiempo del centro de México). El sábado 18 se celebrará la carrera corta a las 11:00 horas y la qualy a las 15:00 horas, mientras que la carrera principal se correrá el domingo 19 a las 13:00 horas.

Hamilton tuvo una complicada carrera en Singapur | AP