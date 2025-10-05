¿Y las 'Papaya Rules'? Norris y Piastri protagonizan "choque" en el Gran Premio de Singapur

McLaren no ha dejado duda de su dominio en la Fórmula 1 en las dos últimas dos temporadas. Sin embargo, es su gestión del grupo la que ha generado polémica y este domingo se sumó una controversia más, por un choque entre ambos pilotos en el Gran Premio de Singapur.

A pesar de que largó desde la P4, Óscar Piastri no pudo mantener la posición contra Lando Norris, que desde la P5 ganó dos lugares, ya que también movió mejor que Andrea Kimi Antonelli. Sin embargo, la polémica estuvo en un ligero roce que hubo entre ambos y que dejó daños en el ala delantera del auto del británico.

Norris tomó por dentro la Curva 3 y se puso lado a lado con Piastri, que no quiso ceder espacio y por ello se dio el contacto. Aunque el australiano evitó el choque contra el muro, perdió su lugar contra el británico y a partir de ese momento no pudo recuperarse.

Los pilotos de McLaren tuvieron un nuevo incidente en la temporada | AP

Las decisiones de McLaren tras el contacto

Dirección de carrera investigó lo ocurrido, pero consideró que el roce no ameritó penalización alguna para ninguno de los dos pilotos. No obstante, en el garage de los de Woking comenzaron a llegar las quejas de ambos competidores, sobre todo en el caso de Piastri, que pedía que se le devolviera la posición.

El equipo decidió mantener los lugares como quedaron tras la largada, con el argumento de que Norris tuvo el contacto por evitar el contacto con Max Verstappen. "Si para evitar otro auto tiene que chocar contra su compañero, entonces es un trabajo bastante malo", se quejó Piastri por la radio de equipo.

No fue la primera vez que los dos McLaren se vieron involucrados en una batalla en pista, pero en el pasado desde pits les habían pedido que "respetaran las 'Papaya Rules'", es decir, justo no hubiera contactos. En esta ocasión no hubo comentarios antes del roce y el equipo decidió no mover más las posiciones en pista.

Piastri tuvo un nuevo incidente con su compañero | AP

A ello se sumó que en las paradas en pits, la de Norris fue rápida de 2.5 segundos, mientras que con Piastri el equipo se tardó más de cinco segundos. Con esto, McLaren solo añade una controversia más a su dinámica, luego de que en el Gran Premio de Italia sí le pidieron al australiano dejarle la posición a Norris por una mala parada en pits, a pesar de que Óscar no tuvo responsabilidad alguna en dicho incidente.

¿Cuánto acortó Norris a Piastri en el Campeonato de Pilotos?

A pesar de los esfuerzos del británico en las últimas vueltas, no pudo superar a Verstappen en la lucha por el segundo lugar en Marina Bay. El neerlandés, que se quejó en más de una ocasión de lo complicado que fue conducir el RB21, se defendió bien y por cuarta carrera al hilo finalizó en el Top 2.

Norris no pudo superar a Verstappen al final de la carrera | X: @F1

Además, la defensa de Verstappen favoreció a Piastri. El australiano acortó distancia con su compañero de equipo, pero no pudo superarlo. Sin embargo, como Norris finalizó tercero, solo sumó tres puntos más que el actual líder del Campeonato de Pilotos, por lo que la disputa será intensa hasta el final de la campaña.

Por ahora, Óscar mantiene una ventaja de 22 unidades sobre Norris y de 63 sobre Verstappen. Mientras que la diferencia del neerlandés con el británico es de 41 puntos, con 174 todavía en disputa. El próximo compromiso será el Gran Premio de Estados Unidos, mismo que será clave ya que será un fin de semana de formato sprint, con 33 puntos posibles.

La pelea entre los McLaren será apretada hasta el final de temporada | AP