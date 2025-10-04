¿Dos mexicanos en Cadillac? La escudería da pistas sobre posible llegada de Pato O’Ward

Cadillac ya se prepara para hacer su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1, la nueva escudería se alista con sus dos pilotos Valtteri Bottas y Sergio ‘Checo’ Pérez, el mexicano volverá a la máxima competición del automovilismo; sin embargo, hubo un curioso posteo por el equipo.

Todavía con algunos meses por terminar la actual campaña, el equipo hizo un inusual posteo a través de redes sociales donde se puede apreciar una tina de hielos con un pato sobre él mismo, esta situación ha despertado la reacción de la afición.

Pilotos de Cadillac l Cadillac_F1

Muchos aficionados se han hecho sentir en los comentarios asegurando que esos elementos hacen pensar en una sola cosa, la cual sería una posible llegada del mexicano Pato O’Ward al equipo aunque parece ser que no irá por ahí.

Y es que, además de la imagen la publicación va acompañada de una frase: ¿Alguien necesita un baño este fin de semana?, sin revelar más detalles a lo que intentan a referirse o si es algo relacionado con el Gran Premio de Singapur.

Posteo de Cadillac l CAPTURA

Pato O’Ward desmintió en su momento el rumor

Cabe mencionar, que durante la larga espera de conocer a los nuevos pilotos de Cadillac se levantó el rumor de una posible llegada del mexicano Pato O’Ward con la nueva escudería; sin embargo, pronto fue desmentido por el propio regiomontano.

“No hombre, eso fue puro humo. Yo creo ese rumor de irme a Cadillac, es como el rumor de Fernando Alonso saliendo con Taylor Swift”, resaltó el piloto de Indycar en una entrevista realizada con ESPN a mediados de año.

Pato O'Ward l PatricioOWard

¿Quién es Pato O’Ward?

Patricio O’Ward Junco, es un piloto mexicano, oriundo de Nuevo León, mejor conocido como Pato O'Ward y actualmente es el piloto probador y reserva de la escudería McLaren de la Fórmula 1 que hoy protagonizan Lando Norris y Oscar Piastri.

El regiomontano compite en las IndyCar Series en la misma escudería llamada Arrow McLaren, donde destaca como una de las máximas figuras del campeonato americano y ha destacado con sus posiciones y triunfos.

McLaren l PatricioOWard