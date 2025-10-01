Así se prepara Cadillac, equipo de Checo Pérez, para su debut en Fórmula 1

Sumarse a la Formula 1 no es tarea fácil, por ello Cadillac se prepara con dos de los pilotos más exitosos de la actualidad, renombrados ingenieros y tres sedes de vanguardia tecnológica, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

La firma de Sergio Pérez y de Valtteri Bottas no sorprendió a nadie, pues va acorde a la idea del nuevo equipo en el campeonato de competir con los mejores volantes disponibles. Entre ambos suman más de 500 Grandes Premios, más de cien podiums, 16 victorias y mucha experiencia para desarrollar el nuevo monoplaza.

Cadillac apostó por Checo y Bottas | X: @Cadillac_F1

¿Quién más conforma el equipo de Cadillac?

A ellos se suman ingenieros de gran renombre, liderados por Nick Chester como jefe técnico. Nick tiene una amplia experiencia y participó en Arrows, con Damon Hill y Pedro Diniz, además de ser ingeniero de carrera de Mika Salo y Pedro de la Rosa. Trabajó en Benetton con Alexander Würz, Giancarlo Fisichella y Jarno Trulli, a lo que se suma su experiencia con Lotus F1 y Mercedes-EQ Team.

De igual manera se une como consultor el legendario Pat Symonds, quien trabajó con Ayrton Senna en Toleman; con Michael Schumacher en Benetton y con Fernando Alonso en Renault. Participó en 32 triunfos, cuatro campeonatos mundiales de pilotos y tres de constructores.

Checo es una las principales apuestas de Cadillac | X: @Cadillac_F1

Así está conformada la estructura de Cadillac

A nivel directivo destacan nombres como Peter Crolla, gerente de carrera con experiencia en Fortec Motorsport, Honda Racing, McLaren Racing y Haas F1. También está Robert White, COO, quien ha trabajado en Cosworth Engineering, Stewart GP, Renault F1 y Alpine F1.

Por último, está Graeme Lowdon, como director del equipo, con un paso en Marussia F1, Manor Racing y en Equals Management. En este contexto, la escudería ha apostado no solo por experiendia a nivel de pilotos, sino también en puestos directivos.

Checo Pérez ya está trabajando con Cadillac | X: @Cadillac_F1

Por otra parte, Cadillac ya cuenta con 400 personas distribuidas en seis edificios en Silverstone, Reino Unido, y en Charlotte, Estados Unidos; además de que las instalaciones de Fishers, en Indiana, se encuentran en sus últimos detalles. De igual forma, ya comenzaron las pruebas de túnel de viento en Colonia, Alemania, e implementarán una estructura en la cual todas las áreas estén en comunicación y puedan aportar ideas entre departamentos.

En su primer año en Formula 1 participarán con motores Ferrari, mientras GM continúa el desarrollo de la fuente de poder para 2027, lo que les permitirá tener los beneficios de “cliente” de la Scuderia Ferrari, al igual que ya lo hace el equipo Haas. También tendrán la oportunidad de disponer de un auto de años pasados, con el cual Checo Pérez realizará sus primeras pruebas en pista.

Checo volverá a la pista en 2026 | X: @Cadillac_F1