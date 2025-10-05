McLaren repite el Campeonato de Constructores y va por récord de puntos

De la mano de Oscar Piastri y Lando Norris, McLaren aseguró el campeonato de constructores de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur, con seis carreras aún por disputarse en el calendario. En el Circuito urbano de Marina Bay, la escudería de Woking selló su bicampeonato, algo que no lograba desde hace 36 años.

La escudería papaya por fin firmó el título. Tras el caótico Gran Premio de Azerbaiyán, donde Piastri abandonó y Norris solo pudo rescatar un séptimo lugar, el campeonato parecía destinado a definirse en Asia, y así fue.

McLaren aseguró su campeonato en Marina Bay | X: @F1

Sin margen para las sorpresas, McLaren confirmó su dominio absoluto de la temporada: 12 victorias en 18 carreras y un cierre matemáticamente imposible de alcanzar para sus rivales. Con apenas 13 puntos necesarios para coronarse, el equipo británico conquistó su décimo título de constructores en la historia de la máxima categoría.

En Singapur, Norris finalizó en el tercer puesto y Piastri en el cuarto, resultados que sumaron 27 puntos para alcanzar un total de 650 unidades, suficientes para asegurar el campeonato.

Norris finalizó tercero en Singapur | X: @F1

Títulos de McLaren en la F1

La escudería británica es una de las más emblemáticas en la historia de la Fórmula 1. A lo largo de las décadas, ha consolidado su legado con diez títulos de constructores, obtenidos en 1974, 1984, 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2024 y 2025, reafirmando su estatus como una potencia histórica del automovilismo mundial.

¿Qué necesita mclaren para romper el récord de puntos en la f1?

Aunque se ha tambaleado en las últimas fechas, McLaren aún podría alcanzar el récord histórico de puntos en una temporada de Fórmula 1, marca que Red Bull estableció en 2024 con 860 unidades.

McLaren logró otro bicampeonato después de 36 años | X: @McLarenF1

Tras los 27 puntos sumados por Norris y Piastri en Singapur, el equipo papaya llegó a 650 puntos. Con seis carreras por delante, aún existe la posibilidad de superar la cifra de los toros, aunque para ello deberán ser perfectos en el cierre del campeonato.

Para imponer una nueva marca, la dupla Piastri–Norris necesita acumular 211 puntos en las próximas competencias. Considerando que el máximo posible por carrera es de 43 puntos (25 para el ganador y 18 para el segundo lugar), McLaren podría alcanzar hasta 258 unidades adicionales si logra un 1–2 en cada Gran Premio.

Una tarea titánica, especialmente considerando que el equipo no gana desde Hungría y no ha repetido un doble podio en las últimas tres fechas.

McLaren ahora buscará superar el récord de puntos de Red Bull | X: @F1