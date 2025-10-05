George Russell gana en Singapur; McLaren asegura el Campeonato

George Russell conquistó el Gran Premio de Singapur. Con un dominio absoluto de principio a fin, el piloto británico se llevó la victoria en Marina Bay, sumando su segundo triunfo de la temporada al mando de su Mercedes. Max Verstappen y Lando Norris completaron el podio.

Mientras McLaren selló el título de constructores de la Fórmula 1, el Campeonato de Pilotos volvió a encenderse tras una maniobra polémica de Lando Norris sobre Oscar Piastri, que desató las quejas del australiano. Con su tercer puesto, Norris recortó tres puntos en la clasificación general y se mantiene como principal amenaza para Piastri, quien conserva el liderato con 336 unidades.

Russell se impuso de principio a fin | AP

El inicio fue agitado, aunque sin incidentes graves que obligaran a abandonar. Sin embargo, los McLaren volvieron a ser protagonistas: Norris tocó ligeramente a Piastri, en un movimiento que pudo terminar en desastre. Con ello, el británico consiguió posiciones y ya no soltó el podio.

Aunque Piastri reclamó por radio la agresividad de su compañero, la dirección de carrera determinó que fue un incidente de competencia, y el equipo decidió no intervenir ni ordenar el regreso de posición. Norris quiere el título y no está dispuesto a ceder terreno.

Verstappen y Norris tuvieron una gran batalla al final | X: @F1

Por su parte, Max Verstappen, decidido a mantenerse en la lucha por el campeonato, apostó por una estrategia a una sola parada, ingresando a pits en la vuelta 20 para montar neumáticos duros. Salió séptimo, pero con ritmo suficiente para pelear por el podio.

Russell, líder sólido, ingresó a boxes seis giros después, en la vuelta 26, y regresó a pista con tres segundos de ventaja sobre el neerlandés. Mientras tanto, McLaren volvió a sufrir en los boxes: una parada lenta de 5.2 segundos afectó a Piastri, recordando los tropiezos anteriores del equipo con Norris.

El resultado favoreció a McLaren para quedarse con el Campeonato de Constructores | AP

Verstappen presionó por la victoria, llegando a colocarse a 2.7 segundos de Russell, pero un bloqueo de neumáticos en la vuelta 37 lo alejó nuevamente de la punta.

En las vueltas finales, la atención se centró en la batalla por el segundo lugar, con Norris persiguiendo de cerca a Verstappen. El piloto de Red Bull resistió con firmeza, defendiéndose con todo hasta el final.

Russell cruzó la meta con autoridad, seguido de Verstappen, quien sigue sin poder conquistar Marina Bay, el circuito que más se le ha dificultado en su carrera.

McLaren no pudo competir por la victoria | AP