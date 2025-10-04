Lando Norris arremete contra Red Bull y Max Verstappen: "siempre se están quejando"

La clasificación del Gran Premio de Singapur terminó y dejó a George Russell como el poleman; seguido de Max Verstappen y Oscar Piastri. Sin embargo, una de las grandes emociones que protagonizó el piloto neerlandés fue con Lando Norris, piloto de McLaren.
El hombre papaya fue acusado por Red Bull de bloquear al 'León Neerlandés' y le quitó la oportunidad de liderar la Qualy, por lo que varios integrantes del equipo de las bebidas energéticas alzaron la voz. Norris simplemente se encargó de explicar la situación y se dio el tiempo de lanzar un mensaje a los integrantes de Milton Keynes.
"Siempre se están quejando, se quejan de todo. Así es Red Bull. Ni siquiera lo entiendo. Estaba como tres segundos por delante. No pude haberlo afectado", comentó el piloto de McLaren después de la clasificación.
¿Qué dijeron los integrantes de Red Bull?
La respuesta de Lando Norris se dio después de las diversas declaraciones de varios integrantes, como Helmut Marko y Max Verstappen. El actual Campeón del Mundo mostró su molestia ante el británico por no dejarle aire limpio.
"Cuando tienes un coche dos o tres segundos por delante, necesitas todo el aire limpio posible en una vuelta de Q3, sobre todo porque vas al límite con el frenado y todo. Perdí un poco de carga aerodinámica con eso, así que seguí adelante. Sé que no ha sido Oscar Piastri, pero bueno, el coche ha sido competitivo hasta ahora", agregó Verstappen.
Por su parte, Marko comentó lo siguiente en Sky Sports: "La clasificación fue como esperábamos, pero las acciones de Lando Norris son incomprensibles. Ya éramos una décima y media más rápidos que él en nuestra vuelta anterior y él bloqueó completamente a Max Verstappen en las dos últimas curvas".
La parrilla para mañana
George Russell – Mercedes – 1:29.158
Max Verstappen – Red Bull – +0.182
Oscar Piastri – McLaren – +0.366
Kimi Antonelli – Mercedes – +0.379
Lando Norris – McLaren – +0.428
Lewis Hamilton – Ferrari – +0.530
Charles Leclerc – Ferrari – +0.626
Isack Hadjar – RB – +0.688
Oliver Bearman – Haas – +0.710
Fernando Alonso – Aston Martin – +0.797
Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 1:30.141
Alexander Albon – Williams – 1:30.202
Carlos Sainz – Ferrari – 1:30.235
Liam Lawson – RB – 1:30.320
Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:30.353
Gabriel Bortoleto – Kick Sauber –
Lance Stroll – Aston Martin –
Franco Colapinto – Alpine –
Esteban Ocon – Haas –
Pierre Gasly – Alpine –