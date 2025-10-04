Lando Norris arremete contra Red Bull y Max Verstappen: "siempre se están quejando"

La clasificación del Gran Premio de Singapur terminó y dejó a George Russell como el poleman; seguido de Max Verstappen y Oscar Piastri. Sin embargo, una de las grandes emociones que protagonizó el piloto neerlandés fue con Lando Norris, piloto de McLaren.

El hombre papaya fue acusado por Red Bull de bloquear al 'León Neerlandés' y le quitó la oportunidad de liderar la Qualy, por lo que varios integrantes del equipo de las bebidas energéticas alzaron la voz. Norris simplemente se encargó de explicar la situación y se dio el tiempo de lanzar un mensaje a los integrantes de Milton Keynes.

Los tres primeros | AP

"Siempre se están quejando, se quejan de todo. Así es Red Bull. Ni siquiera lo entiendo. Estaba como tres segundos por delante. No pude haberlo afectado", comentó el piloto de McLaren después de la clasificación.

¿Qué dijeron los integrantes de Red Bull?

La respuesta de Lando Norris se dio después de las diversas declaraciones de varios integrantes, como Helmut Marko y Max Verstappen. El actual Campeón del Mundo mostró su molestia ante el británico por no dejarle aire limpio.

McLaren | AP

"Cuando tienes un coche dos o tres segundos por delante, necesitas todo el aire limpio posible en una vuelta de Q3, sobre todo porque vas al límite con el frenado y todo. Perdí un poco de carga aerodinámica con eso, así que seguí adelante. Sé que no ha sido Oscar Piastri, pero bueno, el coche ha sido competitivo hasta ahora", agregó Verstappen.

Por su parte, Marko comentó lo siguiente en Sky Sports: "La clasificación fue como esperábamos, pero las acciones de Lando Norris son incomprensibles. Ya éramos una décima y media más rápidos que él en nuestra vuelta anterior y él bloqueó completamente a Max Verstappen en las dos últimas curvas".

McLaren | AP

La parrilla para mañana

George Russell – Mercedes – 1:29.158

Max Verstappen – Red Bull – +0.182

Oscar Piastri – McLaren – +0.366

Kimi Antonelli – Mercedes – +0.379

Lando Norris – McLaren – +0.428

Lewis Hamilton – Ferrari – +0.530

Charles Leclerc – Ferrari – +0.626

Isack Hadjar – RB – +0.688

Oliver Bearman – Haas – +0.710

Fernando Alonso – Aston Martin – +0.797

Nico Hülkenberg – Kick Sauber – 1:30.141

Alexander Albon – Williams – 1:30.202

Carlos Sainz – Ferrari – 1:30.235

Liam Lawson – RB – 1:30.320

Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:30.353

Gabriel Bortoleto – Kick Sauber –

Lance Stroll – Aston Martin –

Franco Colapinto – Alpine –

Esteban Ocon – Haas –

Pierre Gasly – Alpine –

Gran Premio de Singapur | AP