F1: ¿Cuándo y dónde ver Gran Premio de Singapur?

El Gran Premio de Singapur 2025 está listo para encender los motores en el espectacular circuito callejero de Marina Bay, una de las citas más desafiantes y vistosas del calendario de la Fórmula 1. La carrera número 18 de la temporada promete emociones intensas tras una calificación inesperada en la que George Russell sorprendió al quedarse con la pole position.

GP de Singapur | AP

Así fue la Calificación del GP de Singapur

El piloto británico de Mercedes firmó una vuelta casi perfecta con un tiempo de 1:29.158, imponiéndose sobre los grandes favoritos al triunfo, Max Verstappen y Oscar Piastri, quienes completaron el Top 3 de la parrilla. Con esta actuación, Russell parte como el principal candidato para dar la sorpresa y devolver protagonismo a Mercedes en un circuito donde la estrategia y la resistencia física juegan un papel clave.

Detrás del británico, Verstappen arrancará segundo con una diferencia mínima de +0.182 milésimas, mientras que Piastri, de McLaren, saldrá tercero a +0.366. Ambos buscarán aprovechar el ritmo de carrera y las condiciones del trazado urbano para arrebatarle el liderato a Russell desde las primeras vueltas.

El Gran Premio de Singapur es uno de los eventos más exigentes del calendario, con temperaturas altas, humedad extrema y curvas cerradas que ponen a prueba tanto la concentración de los pilotos como la fiabilidad de los monoplazas. Cualquier error en Marina Bay puede ser costoso, lo que convierte esta competencia en una auténtica prueba de resistencia mental y técnica.

Momentos de la Calificación en Singapur | AP

Los focos también estarán sobre Red Bull, que llega con la presión de recuperar terreno tras una calificación irregular de Verstappen. El neerlandés, líder del campeonato, sabe que cada punto cuenta en esta recta final de la temporada, sobre todo con Ferrari y McLaren mostrando un ritmo competitivo en las últimas fechas.

Por su parte, Mercedes busca consolidar el buen momento que ha mostrado en las últimas carreras. El rendimiento de Russell ilusiona al equipo alemán, que podría firmar una de sus mejores actuaciones del año si logran mantener la estrategia bajo control y evitar errores en boxes o incidentes en pista.

Además de lo deportivo, este Gran Premio marca un cambio importante en las transmisiones de la Fórmula 1 en México. Tras la salida de Fox Sports, Televisa confirmó que Sky Sports e Izzi serán las plataformas encargadas de llevar las carreras a los hogares mexicanos, garantizando la continuidad del campeonato para los aficionados del país.

Con todo listo para la largada, el Gran Premio de Singapur 2025 se perfila como una carrera estratégica, intensa y con potencial de sorpresas. George Russell buscará convertir su pole en victoria, mientras Verstappen y Piastri tratarán de impedirlo en una de las noches más espectaculares de la Fórmula 1.

¿Dónde ver Gran Premio de Singapur en México?

Fecha: Domingo 5 de octubre

Domingo 5 de octubre Hora: 06:00 horas del centro de México

06:00 horas del centro de México Transmisión: F1 TV, Sky Sports, Izzi

En acción | AP



