Gran Premio de Singapur 2025: Fernando Alonso y Oscar Piastri lideran PL1 y PL2

El calor y los accidentes estuvieron presentes en el Circuito Urbano de Marina Bay

Prácticas Libres en Singapur | AP
Emiliano Arias Pacheco
3 de Octubre de 2025

Con temperaturas arriba de los 30ºC en el asfalto, las actividades del fin de semana en el Gran Premio de Singapur iniciaron. El nuevo protocolo de calor también tuvo sus primeros momentos en el Circuito Urbano de Marina Bay, mientras que en los entrenamientos los más rápidos fueron Fernando Alonso y Oscar Piastri.

Aston Martin | AP
¿Cómo fue la Práctica Libre 1?

La mayoría de los monoplazas optaron por usar los cauchos duros, todo debido a las altas temperaturas y la humedad en Singapur.  En los primeros 10 minutos de la práctica, Lando Norris fue el encargado de establecer el mejor tiempo, sin embargo, su dominio no duró mucho.

Fernando Alonso se encargó de que Aston Martin tuviera uno de los momentos más álgidos de su temporada. En dos ocasiones, el piloto español se encargó de poner el mejor tiempo, siendo la última la que lo dejó como líder; seguido de Charles Leclerc y Max Verstappen. 

Fernando Alonso | AP
¿Cómo fue la Práctica Libre 2?

Por su parte, McLaren salió en la Práctica Libre 2 de inmediato, por lo que sus tiempos volvieron a ser los mejores. Sin embargo, los papaya no bajaron las revoluciones y fueron los líderes de principio a fin.

Oscar Piastri no tuvo problemas, pero su compañero, Lando Norris, sufrió un accidente que lo dejó fuera junto a Charles Leclerc. El británico y el monegasco tuvieron su encontronazo en la zona de pits, por lo que la FIA inició una investigación al respecto.

McLaren | AP
Primeros 10 PL1

  • Fernando Alonso – Aston Martin – 1:31.116

  • Charles Leclerc – Ferrari – +0.150

  • Max Verstappen – Red Bull – +0.276

  • Lewis Hamilton – Ferrari – +0.364

  • Oscar Piastri – McLaren – +0.365

  • Lando Norris – McLaren – +0.582

  • Isack Hadjar – RB – +0.639

  • Carlos Sainz – Williams – +0.696

  • Yuki Tsunoda – Red Bull – +0.744

Primeros 10 PL2

  • Oscar Piastri – McLaren – 1:30.714

  • Isack Hadjar – RB – +0.132

  • Max Verstappen – Red Bull – +0.143

  • Fernando Alonso – Aston Martin – +0.163

  • Lando Norris – McLaren – +0.483

  • Lance Stroll – Aston Martin – +0.508

  • Esteban Ocon – Haas – +0.584

  • Carlos Sainz – Williams – +0.585

  • Charles Leclerc – Ferrari – +0.752

  • Lewis Hamilton – Ferrari – +0.777

PL Singapur | AP
LO ÚLTIMO

 