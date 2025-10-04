¡Confirmado! Fox Sports ya no tendrá la Fórmula 1 ¿Quién la transmitirá?

El Gran Premio de Singapur no ha podido ser disfrutado por la afición mexicana que sigue la Fórmula 1 en Fox Sports, pues la Calificación no fue transmitida por dicha cadena de televisión, por lo que ha generado incertidumbre y dudas sobre su continuidad.

Momentos de la Calificación en Singapur | AP

¿Dónde se transmitirá la Fórmula 1 en México?

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, de RÉCORD, la Fórmula 1 no seguirá en Fox Sports desde este punto de la temporada, por lo que ya hay candidatos para transmitirla.

Anteriormente, el columnista de RÉCORD, El Francotirador reportó que Televisa es el candidato a transmitir la Fórmula 1 para la próxima temporada. La propia competencia lo hizo oficial y se podrá disfrutar en Sky Sports, también en sistemas Izzi.

Además de Sky Sports, la otra opción para los aficionados es F1TV, la plataforma oficial de la categoría que ofrece todas las sesiones en vivo y bajo demanda.

Información de F1 | CAPTURA

Fox Sports ya había presentado problemas con competencias

Este tipo de inconvenientes no son nuevos para la cadena deportiva, que durante 2024 ya ha enfrentado serios conflictos de derechos. Fox Sports México ha perdido competencias importantes como la Liga MX, la Concacaf y la MLB, y ahora suma a la Fórmula 1 a su lista de bajas.

La salida de la Fórmula 1 de Fox Sports representa un golpe importante para la cadena, que durante años fue la casa de las transmisiones del máximo serial del automovilismo. Para muchos aficionados, era una tradición seguir las carreras con los comentaristas de la señal, por lo que el cambio ha generado molestia e incertidumbre.

Además, la falta de claridad sobre si la F1 regresará a la televisión abierta o de paga antes de que termine la temporada complica el panorama para los seguidores en México. En redes sociales, varios usuarios han expresado su inconformidad y han pedido una pronta solución para no perderse el cierre del campeonato.

Ahora, la expectativa se centra en la primera transmisión de Televisa de la Fórmula 1 tras varios años, con el arranque de ellas en la carrera del GP de Singapur con contrato hasta 2028.

Momentos del GP de Singapur | AP



