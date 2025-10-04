Fox Sports no transmitió Qualy del GP de Singapur: ¿Se queda sin F1?

La incertidumbre volvió a apoderarse de los aficionados a la Fórmula 1 en México. Este sábado, quienes esperaban disfrutar la Clasificación del Gran Premio de Singapur a través de Fox Sports Premium se llevaron una gran sorpresa al descubrir que la transmisión no se realizó, a pesar de estar anunciada en la programación oficial del canal.

Qualy del GP de Singapur | AP

El hecho encendió las alarmas entre los fanáticos del automovilismo, pues desde hace meses circulan rumores sobre la posible pérdida de los derechos de transmisión de la F1 por parte de Fox Sports México, una situación que parece hacerse realidad en la recta final de la temporada 2025.

Fox Sports México en problemas

Este tipo de inconvenientes no son nuevos para la cadena deportiva, que durante 2024 ya ha enfrentado serios conflictos de derechos. Fox Sports México ha perdido competencias importantes como la Liga MX, la Concacaf y la MLB, y ahora podría sumar a la Fórmula 1 a su lista de bajas.

Aunque el canal no ha emitido un comunicado oficial, las quejas en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios expresaron su molestia, especialmente aquellos que pagan la suscripción a Fox Sports Premium exclusivamente para seguir la máxima categoría del automovilismo.

Fox Sports México en problemas con derechos de transmisión | IMAGO7

¿Dónde se verá la F1 en México?

Por ahora, no existe confirmación sobre qué señal podría tomar el relevo en caso de concretarse la salida de Fox Sports. Versiones no oficiales señalan que izzi tendría los derechos de transmisión a partir de 2026, pero debido a los problemas actuales, SKY Sports podría comenzar a transmitir las últimas carreras de esta temporada.

Alternativa para los fanáticos mexicanos

Mientras se define el futuro de la Fórmula 1 en la televisión mexicana, la única opción garantizada para los aficionados es F1TV, la plataforma oficial de la categoría que ofrece todas las sesiones en vivo y bajo demanda.

GP de Singapur | AP