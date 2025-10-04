George Russell despierta y se queda con la Pole Position en el GP de Singapur

La mañana de este sábado, en el circuito callejero de Marina Bay, se corrió la clasificación de cara al Gran Premio de Singapur, mismo que se largará este domingo, donde, sorprendentemente, Mercedes logró quedarse con la Pole Position.

Clasificación GP de Singapur | AP

En la Q1, donde quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto, Esteban Ocon y Pierre Gasly, quien terminó la sesión 1 de la qualy después de chocar en una de las curvas del circuito de Singapur.

En la Q2, los pilotos de Mercedes comenzaron a brillar y empezaron a dejar atrás a Max Verstappen y a los McLaren, al final, Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Carlos Sainz, Liam Lawson y Yuki Tsunoda, se despidieron temprano en la clasificación.

En la Q3, George Russell y Andrea Kimi Antonelli salieron primero, giraron en Marina Bay y consiguieron los primeros dos puestos, hasta que Max Verstappen le bajó el tiempo y evitó que Mercedes se hiciera de la primera fila en el Gran Premio de Singapur.

Así quedó la Clasificación del GP de Singapur | X: @F1

En el último intento, Russell marcó un tiempo 1:29.165, bajando siete centésimas a su primer tiempo en el circuito, con lo que se aseguró la Pole Position para los 62 giros del próximo domingo.

McLaren se cae a pedazos

Los pilotos de la escudería papaya batallaron las tres sesiones de clasificación, a pesar de no tener los mejores tiempos, Oscar Piastri logró calificar en la tercera posición, Antonelli calificó en cuarto lugar y Hamilton llegó a la quinta posición previo al gran premio de Singapur.

Recordemos que McLaren sólo necesitan 13 puntos para consagrarse como campeones de constructores, por lo que tendría que pasar una catástrofe para que las papayas tengan que seguir posponiendo la celebración.

McLaren en el GP de Singapur | AP

Russell vuelve a una pole desde Canadá

Esta es la segunda pole position que George Russell consigue en la temporada 2025, la primera la logró en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de junio, donde terminó llevándose la victoria.

Russell se queda con la Pole Position | AP