Helmut Marko adelantó quién podría ser el reemplazo de Yuki Tsunoda: "Estamos hablando con él"

Nos estamos acercando a la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, quedan siete carreras para que concluya esta campaña y en Red Bull han comenzado a pensar en quien será el reemplazo de Yuki Tsunoda en el segundo asiento de la escudería austriaca.

Ante los rumores sobre la llegada de Isack Hadjar y Alex Palou. Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, ha sumado un nombre más a la mesa de prospectos para que puedan ser compañeros de Max Verstappen en la siguiente temporada de la Fórmula 1.

El nombre que Marko puso sobre la mesa de prospectos es el del piloto irlandés Alex Dunne, quien recientemente rompió vínculo con la escudería McLaren, aunque Red Bull no son los únicos interesados en hacerse de los servicios del piloto de 19 años.

"Sí, estamos en conversaciones ahora que está libre. Es muy agresivo, rápido y tiene un buen control del coche. Y aunque también está en una etapa donde está cometiendo muchos errores, tiene un estilo muy parecido a lo que es un piloto de Red Bull", declaró Marko para BBC

¿Qué otros destinos podría tener Alex Dunne?

Además de Red Bull, el piloto irlandés podría llegar a la escudería Alpine, que también ha comenzado a tener conversaciones con el joven piloto europeo.

Recordemos que, en caso de aceptar llegar a Red Bull, Dunne estaría ocupando el lugar de Isack Hadjar en Racing Bulls, ante la posibilidad que Hadjar podría ser compañero de Verstappen la siguiente temporada.