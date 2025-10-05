¿Dónde se correrá la próxima carrera de Fórmula 1?

La Categoría Reina ya conoce al Campeón en el Campeonato de Constructores de esta temporada

¿Dónde se correrá la próxima carrera de Fórmula 1?
Circuito de las Américas | AP
Emiliano Arias Pacheco
5 de Octubre de 2025

El Gran Premio de Singapur dejó a McLaren como la escudería campeona en el Campeonato de Constructores, gracias al excelso desempeño de sus dos pilotos. Sin embargo, el Campeonato de Pilotos se abrió y dejó la gran posibilidad para Lando Norris u Oscar Piastri.

Ahora, la Fórmula 1 cambiará de sede y volverá al continente americano, a falta de pocas semanas para el Gran Premio de México. La Categoría Reina tendrá una gran carrera en territorio estadounidense.

McLaren | AP
McLaren | AP

¿Dónde será el próximo Gran Premio?

La Fórmula 1 tendrá en un par de semanas el Gran Premio de Estados Unidos, el segundo en territorio estadounidense. El Circuito de las Américas, en Austin, Texas, será la sede de una de las últimas emociones de la Temporada de la Categoría Reina.

El año pasado, Charles Leclerc se alzó como el ganador en el Gran Premio; mientras que Carlos Sainz y Max Verstappen completaron el podio. Aquella carrera fue dominada en su totalidad por Ferrari, algo que hoy suena casi imposible.

F1 | AP
F1 | AP

La lucha por ser Campeón del Mundo

Hace unas carreras era imposible pensar en un rival para Oscar Piastri, sin embargo, el joven piloto australiano perdió puntos importantes y se encuentra en una zona crítica. Lando Norris, su compañero en McLaren, está a tan solo 22 puntos con seis carreras por disputarse.

La lucha será entre ambos pilotos papaya, sin embargo, Max Verstappen tratará de ser un lastre para las aspiraciones de ambos. El hombre de Red Bull y actual Campeón del Mundo es el tercer lugar con 273 puntos.

F1 | AP
F1 | AP

La clasificación completa

1    Oscar Piastri    336
2    Lando Norris    314
3    Max Verstappen    273
4    George Russell    237
5    Charles Leclerc    173
6    Lewis Hamilton    127
7    Andrea Kimi Antonelli    88
8    Alex Albon    70
9    Isack Hadjar    39
10    Nico Hülkenberg    37
11    Fernando Alonso     34
12    Carlos Sainz     32
13    Lance Stroll     32
14    Liam Lawson    30
15    Esteban Ocon    28
16    Pierre Gasly    20
17    Yuki Tsunoda     20
18    Gabriel Bortoleto    18
19    Oliver Bearman     18
20    Franco Colapinto    0
21    Jack Doohan    0

F1 | AP
F1 | AP

TE PUEDE INTERESAR

Bicampeonato de McLaren queda opacado

Formula1 | 05/10/2025

Bicampeonato de McLaren queda opacado por polémica entre Piastri y Norris
Resultado del Gran Premio de Singapur se modificó

Formula1 | 05/10/2025

Tras penalización a un piloto, resultado del Gran Premio de Singapur se modificó
McLaren repite el Campeonato de Constructores y va por récord de puntos

Formula1 | 05/10/2025

McLaren repite el Campeonato de Constructores y va por récord de puntos
Te recomendamos
Helmut Marko sobre el segundo lugar en el GP de Singapur: “Fue lo máximo que podíamos alcanzar"
Fórmula 1
Automovilismo

LO ÚLTIMO

 