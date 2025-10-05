¿Dónde se correrá la próxima carrera de Fórmula 1?

El Gran Premio de Singapur dejó a McLaren como la escudería campeona en el Campeonato de Constructores, gracias al excelso desempeño de sus dos pilotos. Sin embargo, el Campeonato de Pilotos se abrió y dejó la gran posibilidad para Lando Norris u Oscar Piastri.

Ahora, la Fórmula 1 cambiará de sede y volverá al continente americano, a falta de pocas semanas para el Gran Premio de México. La Categoría Reina tendrá una gran carrera en territorio estadounidense.

McLaren | AP

¿Dónde será el próximo Gran Premio?

La Fórmula 1 tendrá en un par de semanas el Gran Premio de Estados Unidos, el segundo en territorio estadounidense. El Circuito de las Américas, en Austin, Texas, será la sede de una de las últimas emociones de la Temporada de la Categoría Reina.

El año pasado, Charles Leclerc se alzó como el ganador en el Gran Premio; mientras que Carlos Sainz y Max Verstappen completaron el podio. Aquella carrera fue dominada en su totalidad por Ferrari, algo que hoy suena casi imposible.

F1 | AP

La lucha por ser Campeón del Mundo

Hace unas carreras era imposible pensar en un rival para Oscar Piastri, sin embargo, el joven piloto australiano perdió puntos importantes y se encuentra en una zona crítica. Lando Norris, su compañero en McLaren, está a tan solo 22 puntos con seis carreras por disputarse.

La lucha será entre ambos pilotos papaya, sin embargo, Max Verstappen tratará de ser un lastre para las aspiraciones de ambos. El hombre de Red Bull y actual Campeón del Mundo es el tercer lugar con 273 puntos.

F1 | AP

La clasificación completa

1 Oscar Piastri 336

2 Lando Norris 314

3 Max Verstappen 273

4 George Russell 237

5 Charles Leclerc 173

6 Lewis Hamilton 127

7 Andrea Kimi Antonelli 88

8 Alex Albon 70

9 Isack Hadjar 39

10 Nico Hülkenberg 37

11 Fernando Alonso 34

12 Carlos Sainz 32

13 Lance Stroll 32

14 Liam Lawson 30

15 Esteban Ocon 28

16 Pierre Gasly 20

17 Yuki Tsunoda 20

18 Gabriel Bortoleto 18

19 Oliver Bearman 18

20 Franco Colapinto 0

21 Jack Doohan 0

F1 | AP