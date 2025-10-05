Mal y de malas para Ferrari. Con el final de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 cada vez más cerca, el bajo nivel competitivo de la escudería italiana no hace más que evidenciarse. El ejemplo más reciente fue el Gran Premio de Singapur, en el cual tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc estuvieron lejos de competir contra los líderes.

Por si fuera poco, en las últimas vueltas de la carrera en el Circuito callejero de Marina Bay, el siete veces campeón de la categoría tuvo problemas con los frenos de su SF-25. Esto le acarreó una penalización posterior a la carrera y que modificó un poco el resultado final de la misma.

Hamilton batalló con su auto hacia el final de la carrera | AP

¿Por qué penalizaron a Hamilton en el Gran Premio de Singapur?

El británico tuvo la oportunidad de pelear por el sexto lugar, pero debido a los problemas de su monoplaza, cayó hasta el séptimo, apenas por delante de Fernando Alonso. Sin embargo, tras la carrera, Hamilton fue llamado por los comisarios para declarar por una posible violación al reglamento, lo cual a la larga favoreció al asturiano.

De acuerdo con la información que difundió dirección de carrera, el británico infringió del Artículo 33.3 del reglamento deportivo al "salirse de la pista sin una razón válida". En un comunicado, los comisarios informaron que el propio piloto reconoció que superó los límites en un par de ocasiones y añadieron que ni Lewis ni Ferrari apelaron la sanción de cinco segundos.

Hamilton fue llamado al final de la carrera | AP

"Intentaba gestionar un problema con los frenos. Dicho esto, tras una investigación más profunda y de acuerdo con la lista de excepciones contempladas en las directrices sobre estándares de pilotaje, los comisarios determinaron que esta no constituía una razón justificada, y aplicaron la sanción habitual para este tipo de infracción", se lee en el texto.

Antes de confirmarse la sanción, Alonso ya había manifestado su malestar con la situación de Hamilton. "Me lo dijeron dos vueltas antes del final y terminé a unas décimas de él, así que fue un poco frustrante. Pero al mismo tiempo, creo que lo están investigando por los límites de pista".

Alonso se vio favorecido con la penalización a Hamilton | AP

"Aunque no tengas frenos, no podés simplemente salirte del circuito. Todos tenemos que mantenernos dentro, con o sin frenos. Aunque siempre hay un poco de tolerancia con él, espero que hoy sea un poco menor", declaró en entrevista con DAZN el piloto de Aston Martin, quien ganó dos puntos más con el séptimo lugar.

Así quedó el Gran Premio de Singapur

A pesar de la penalización, Lewis solo perdió un lugar y se mantuvo séptimo por delante de Oliver Bearman. De hecho, entre ambos hubo una diferencia de ocho segundos, por lo que el intercambio entre campeones del mundo, Hamilton y Alonso, fue el único cambio en la clasificación final de la carrera.

George Russell — Mercedes — 1:40:22.367 — 25 puntos Max Verstappen — Red Bull Racing — +5.430s — 18 puntos Lando Norris — McLaren — +6.066s — 15 puntos Oscar Piastri — McLaren — +8.146s — 12 puntos Kimi Antonelli — Mercedes — +33.681s — 10 puntos Charles Leclerc — Ferrari — +45.996s — 8 puntos Fernando Alonso — Aston Martin — +80.667s — 6 puntos Lewis Hamilton — Ferrari — +85.251s — 4 puntos Oliver Bearman — Haas — +93.527s — 2 puntos Carlos Sainz — Williams — +1 lap — 1 punto

Alonso heredó la posición de Hamilton | AP