Helmut Marko sobre el segundo lugar en el GP de Singapur: “Fue lo máximo que podíamos alcanzar"

Red Bull volvió a mostrar solidez en el Gran Premio de Singapur, donde Max Verstappen finalizó en la segunda posición y mantuvo a raya a los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes cruzaron la meta en cuarto y quinto lugar, respectivamente. Aunque la victoria se escapó, Helmut Marko, asesor principal del equipo, destacó el desempeño del neerlandés y el progreso de la escudería en las últimas fechas.

Verstappen termina segundo en Singapur | AP

“Fue lo máximo que podíamos alcanzar. Táctica y estratégicamente funcionó todo. Max tuvo un pequeño error, pero increíblemente pudo aguantar la presión de Norris. No ganamos, pero terminamos adelante de los dos McLaren, eso es un éxito para nosotros”, señaló Marko tras la carrera.

Con este resultado, Red Bull sumó su tercer podio consecutivo, confirmando una recuperación notable tras los altibajos vividos a mitad de temporada. Para el asesor austriaco, el ritmo del monoplaza es una señal alentadora de cara al cierre del campeonato.

Helmut Marko | AP

“Últimamente estamos rápidos en todo tipo de pistas y corremos adelante con los otros rivales. La diferencia de puntos sigue siendo enorme, pero seguimos peleando”, añadió.

Sin embargo, pese a los buenos resultados recientes, Verstappen sigue lejos en la lucha por el título. El neerlandés acumula 273 puntos, mientras que Lando Norris suma 314 y Oscar Piastri lidera con 336. A falta de pocas carreras para el final, todo apunta a que el campeonato de pilotos se quedará en manos de McLaren, que ha mantenido una constancia impecable en la segunda mitad de la temporada.

Verstappen, tercero en campeonato de pilotos | AP