Panorama del campeonato de Fórmula 1: ¿Puede Verstappen alcanzar a Piastri o Norris?

Cuando llegó la pausa de verano de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, después del Gran Premio de Hungría, Max Verstappen estaba a casi cien puntos de Óscar Piastri y a casi 90 de Lando Norris. Actualmente, a falta de seis carreras para que termine la campaña, el neerlandés está a 63 del australiano y 41 del británico.

Verstappen no pierde la esperanza de ganar el título | RED BULL

El mismo piloto de Red Bull, después de su noveno lugar en Budapest (su peor resultado hasta ahora), externó su pesimismo. Sin embargo, desde que se reanudó la temporada no ha bajado del Top 2, con dos segundos lugares y dos victorias, y en tres de las cuatro carreras finalizó por delante de los pilotos de McLaren. Por lo que la esperanza de lograr el pentacampeonato sigue viva.

¿Cuál es el panorama en el Campeonato de Pilotos de F1?

Si bien los de Woking ya lograron el Campeonato de Constructores con el resultado del Gran Premio de Singapur, en lo individual la clasificación se sigue apretando. Norris está a 22 puntos de su compañero de equipo, mientras que Verstappen volvió a sumar más que los dos líderes y sigue acortando distancia.

Verstappen regresó con fuerza tras la pausa de verano | RED BULL

Desde que la categoría regresó de la pausa de verano, Max acortó 34 puntos de su diferencia con Piastri y 47 de la que tenía con Norris, pues solo en el Gran Premio de Países -que ganó el australiano- no terminó por delante de ambos. Con 174 puntos en disputa, seis Grandes Premios y tres carreras sprint, el neerlandés tendría que mantener el ritmo para superarlos.

Para llegar a la última carrera del año, el Gran Premio de Abu Dhabi, Verstappen necesitará al menos acortar 37 puntos más sobre Piastri y 15 sobre Lando en los próximos compromisos. Es decir, que inevitablemente necesita otra victoria o un abandono de los otros dos para que tenga mayor margen de acción.

Verstappen todavía tiene una distancia grande que reducir | RED BULL

¿Cuándo y a dónde es la siguiente carrera de Fórmula 1?

Después de la visita a Asia, la categoría regresará al continente americano, donde disputará cuatro carreras antes de las dos últimas fechas de la Temporada 2025. La primera de estas paradas será el Gran Premio de Estados Unidos, que será una fecha clave al tratarse de un fin de semana en formato sprit, por lo que un piloto puede ganar un máximo de 33 puntos.

La actividad está programada para comenzar el viernes 17 de octubre con la única sesión de Prácticas Libres y la sprint shoot-out, programada a las 15:30 horas (tiempo del centro de México). El sábado 18 se celebrará la carrera corta a las 11:00 horas y la qualy a las 15:00 horas, mientras que la carrera principal se correrá el domingo 19 a las 13:00 horas.

Max tratará de pelear por el título contra Piastri y Norris | RED BULL