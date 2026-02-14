Efraín Juárez tras remontada de Pumas ante Puebla: “Pueden ver el vaso medio vacío o medio lleno”

El Club Universidad tuvo un regreso épico para remontar un 0-2 de desventaja ante Puebla para imponerse de la mano de un Guillermo Martínez que en el ocaso del primer tiempo impulsó la remontada para terminar con el marcador a favor de 2-3.

Tras el juego el DT de los Pumas, Efraín Juárez, habló sobre el juego y nuevamente resaltó que hoy ni son peores, ni mejores en comparación con anteriores partidos: “Lo que pase dentro mi club, en mi grupo, en mis jugadores, en mi institución, lo voy a repetir afuera yo no puedo controlar absolutamente nada, en otro sentido cada quien tiene su punto de vista, su opinión, siempre lo he dicho es como veas el vaso, medio vacío, medio lleno, no nos cambia nada tampoco.”

“Hacemos lo que preparamos en la pretemporada, y tampoco este resultado me sorprende tuvimos 20 minutos malos hace una semana y en esos 20 minutos que nos cuesta la clasificación en aquel torneo que jugamos no éramos peores y hoy tampoco somos un equipo bastante trabajado, bastante humilde”, resaltó el estratega.

Imágenes del encuentro entre Pumas y Puebla | IMAGO7

¿Detalles a trabajar?

Efraín Juárez fue autocrítico y resaltó que hay un punto especial en el que tendrá que trabajar para mejorar y en la que fue evidenciado como una de sus debilidades ante ‘La Franja’: “Es una de las cosas que debemos de seguir trabajando la pelota parada defensiva y ofensiva.”

“Creo que esta semana que tenemos nos va a ayudar a corregir cosas puntuales, todos los partidos alrededor del mundo, a nivel mundial, muchos se pueden ganar en ese aspecto, se pueden perder, vamos hacer mucho hincapié”, catapultó el entrenador.

Momentos del Pumas vs Puebla | IMAGO7

El sublíder momentáneo

Pumas se ha colocado en el segundo puesto, pese a las críticas, aún con la jornada completa por jugarse luego de catapultar su tercera victoria en el Clausura 2026 al imponerse en un sufrido juego ante el Puebla en la sexta fecha.

Puebla vs Pumas del Clausura 2026 | MEXSPORT

Puebla puso en aprietos a la visita. Juan Pablo Vargas puso en duda la continuidad de la marca invicta al adelantar a La Franja al minuto 29 y Edgar Guerra se encargó de poner en todavía más aprietos a los auriazules con su anotación al 41'.