Lewis Hamilton se emociona con un tierno retrato LEGO de su perro Roscoe hecho por fans

Lewis Hamilton, siete veces Campeón del Mundo de Fórmula 1, atraviesa un momento personal muy doloroso. Su amado bulldog Roscoe, conocido por acompañarlo en los paddocks y viajes alrededor del mundo, falleció a finales de septiembre a los 12 años, tras una neumonía.

"Fue la decisión más difícil de mi vida", confesó el piloto británico, quien compartió su dolor en redes sociales y recibió una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

Roscoe, el compañero de Hamilton | SilverstoneUK

Un homenaje con ladrillos y mucho amor

Entre los múltiples homenajes que recibió Hamilton tras la pérdida de Roscoe, uno en particular destacó por su originalidad y ternura: un retrato gigante del bulldog hecho completamente con piezas de LEGO.

Aunque fue difundido por la cuenta oficial de LEGO en Instagram, la obra no proviene de la marca danesa, sino de dos fans, Karen e Ilona, quienes dedicaron tiempo y esfuerzo para crear un impresionante mosaico con cientos de ladrillos.

"La cantidad de detalles que tiene es increíble, y no puedo imaginar cuánto tiempo llevó. Gracias a Karen y a Ilona por hacer esto y enviármelo", escribió Hamilton en un emotivo post.

Homenaje a Roscoe, mascota de Lewis Hamilton | INSTAGRAM

Un mensaje cargado de gratitud y amor

El piloto también aprovechó la publicación para agradecer a todos quienes le han enviado mensajes de apoyo desde la muerte de Roscoe.

“Sigue siendo muy doloroso y lo será para siempre, pero todo el apoyo me está ayudando enormemente a superarlo”, dijo Hamilton.

Lewis Hamilton y su mascota | F1

Roscoe, una estrella más allá del paddock

Roscoe no era solo una mascota para Lewis Hamilton; era su compañero inseparable, una presencia constante en las redes sociales del piloto y en el ambiente competitivo de la F1. Con sus gafas de sol, sus paseos por el pit lane y su personalidad tranquila, Roscoe se convirtió en un ícono canino para los fans del automovilismo.