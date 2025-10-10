Excompañero de Checo Pérez sufrió por choque en la F1: 'me desmayé y oriné sangre'

El piloto francés de Fórmula 1, Esteban Ocon, ha recordado el accidente sufrido durante el Gran Premio de Miami de 2022 como el más violento de su trayectoria profesional en la máxima categoría del automovilismo.

En una entrevista con el canal de YouTube francés Legend, Ocon relató los efectos físicos y emocionales del incidente que sufrió en la curva 13 del trazado urbano de Miami, donde se estrelló contra el muro de hormigón a más de 42G de fuerza.

"He tenido algunos accidentes importantes", comentó Ocon. "Toco madera, esos accidentes nunca han sido demasiado violentos, aunque algunos han superado los 40G y casi me han dejado inconsciente".

Ocon, en México con Alpine en 2022 | MEXSPORT

¿Cómo fue el accidente de Ocon en Miami 2022?

El entonces piloto de Alpine impactó de espaldas contra el muro durante la tercera sesión de entrenamientos libres (FP3), golpeándose ambas rodillas, lo que le dificultó incluso caminar. Ocon reveló que, al día siguiente, llegó a desmayarse en la ducha debido a las secuelas del golpe.

"Me llevé 42G… Me golpeé las dos rodillas y apenas podía caminar. Recuerdo que a la mañana siguiente estaba en la ducha y me desmayé. Estaba orinando en rojo, ¡no fue genial!", confesó el piloto, hoy parte del equipo Haas.

El francés, antes de una carrera | MEXSPORT

No se rindió y corrió el GP

A pesar del accidente y de las secuelas físicas, Ocon logró competir en la carrera del domingo, partiendo desde el último lugar de la parrilla y finalizando en una meritoria octava posición. Lo consiguió gracias a una estrategia de una sola parada ejecutada durante un coche de seguridad virtual y completo, que fue clave para escalar posiciones.

El accidente, aunque no fue especialmente llamativo en imágenes, evidenció la dureza del impacto y los riesgos latentes en cada sesión de Fórmula 1.

Ocon, con Haas | @OconEsteban

Su mejor temporada en F1

La temporada 2022 fue, además, la mejor del francés en términos de puntos acumulados, con un total de 92 unidades, igualando su mejor posición en el campeonato (octavo), obtenida previamente en 2017 con Force India, aunque entonces lo hizo con 87 puntos en 20 carreras.