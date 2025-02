Esteban Ocon condujo con el pontón dañado en su presentación con Haas

Haas se convirtió en la tercera escudería de la Fórmula 1 -después de McLaren y Williams- en presentar las primeras imágenes de su nuevo monoplaza, en un día de filmación en Silverstone con Esteban Ocon al volante.

La escudería estadounidense tuvo un cambio completo en su alineación, con la llegada del francés y la joven promesa Oliver Bearman. Y en esta ocasión apostaron por el experimentado piloto para dar sus primera vueltas en el VF-25.

The Haas VF-25 has taken to the track for the first time during a private F1 filming day at Silverstone 👀



Esteban Ocon was at the wheel.



📹 x Cameron Hardy pic.twitter.com/eCIemUY8jo

