Pato O'Ward realizó pruebas de Pirelli con McLaren esta semana en Jerez

Pirelli comenzó esta semana con una serie de pruebas de neumáticos para la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y este miércoles 12 de febrero le tocó al mexicano Patricio 'Pato' O'Ward salir a pista a bordo de un monoplaza de McLaren.

El regiomontano dio un total de 153 vueltas en Circuito de Jerez de la Frontera, en España, con su mejor tiempo en 1:19.484 a bordo del MCL60, usado por los de Woking en 2023. Sin embargo, el auto tuvo algunas modificaciones para emular las condiciones que tendrá Pirelli con las regulaciones técnicas de 2026.

El regiomontano sigue trabajando con el equipo de Woking en pruebas de desarrollo | IMAGO 7

O'Ward fue el segundo piloto de McLaren en salir a pista, luego de que Paul Ricard lo hizo en Barcelona en enero. Junto al mexicano salió Pierre Gasly, que realizó su propio programa de desarrollo a bordo del A523 de Alpine, con 157 giros y su mejor registro en 1:18.092.

Este jueves continuaron las pruebas en el Circuito Ángel Nieto y Mercedes tomó el lugar de McLaren, con George Russell al volante. Además que Alpine reemplazará a Gasly con Jack Doohan.

En noviembre de 2023, los de Woking informaron que el mexicano sería piloto de reserva para 2024, aunque ya en 2022 y 2023 había realizado algunas pruebas. Para este 2025 se espera que O'Ward nuevamente cumpla con su compromiso en la IndyCar Series y como tercer piloto en F1.

Pato ha cumplido con sus funciones de piloto de reserva con McLaren|

De momento, en el serial estadounidense Pato tiene contrato hasta 2027, según informó en marzo del año pasado Arrow McLaren. Por lo que, al menos para esta tamporada, no hay motivos para que deje su colaboración con los de Woking.

El arranque del serial estadounidense este año está programado para el domingo 2 de marzo en el Circuito callejero de St. Petersburgo en Florida, donde Pato ganó la carrera -de manera posterior por la descalificación de Josef Newgarden.

beauuuutiful day in Jerez today. 154Laps around one of my favorite circuits😅 im ready to go destroy some dinner now, feels amazing to be back in a F1 car. @McLarenF1 pic.twitter.com/TE2HLOWJbI

— Pato O'Ward (@PatricioOWard) February 12, 2025